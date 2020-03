Los libros de Moncho Fernández

0

La Voz de Galicia NASO CALVO

LA VOZ / SANTIAGO 23/03/2020 19:52 h

Moncho Fernández, entrenador del Obradoiro, recomienda libros para pasar la cuarentena. El técnico de Pontepedriño lo hizo en un vídeo para la web de la liga Endesa. Las cinco recomendaciones del técnico son: «Un caballero en Moscú», de Amor Towles; «El cisne negro», de Nassim Nicholas Taleb; «Novela de ajedrez», de Stefan Zweig; «Los ensayos», de Michel de Montaigne; y «Mientras haya bares», de Juan Tallón.

Además, el entrenador obradoirista recomienda otros cinco libros de baloncesto. «En esta selección, seguí un criterio muy particular y personal, aquellos que para mí son y fueron importantes por algún motivo», apunta el técnico. La elección inicial de Moncho Fernández se trata de un libro «especial para mí porque fue el primero que me compré, allá por el año 87 en una librería de Santiago, cuando empezaba entrenar, cuando apenas llevaba dos meses como entrenador». Se trata de «Baloncesto, la defensa», de Giancarlo Primo. Luego, está «la Biblia» de este deporte: «Baloncesto, ataques y defensas múltiples», de Dean Smith. Los tres son «Forjador de éxitos», de Pat Riley; «They call me coach», de John Wooden; y «A March to Madness», de John Feinstein.