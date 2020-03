Moncho Fernández: «Realmente hemos perdido en todo»

0

La Voz de Galicia M. G. Reigosa

Santiago / La Voz 08/03/2020 17:07 h

Moncho Fernández difícilmente olvidará el partido de Miribilla. En el primer minuto del tercer cuarto ya pidió tiempo muerto, anticipando lo que se veía venir. Probablemente ardía por dentro, pero no se vio al Alquimista vehemente de otras veces.

En la rueda de prensa no ocultó su disgusto. Empezó por felicitar al Bilbao: «Todo lo que ha hecho, tanto en el aspecto ofensivo como defensivo, ha sido sensacional, de matricula, no solo por el acierto, por el juego, sino por el nivel de energía que tienen, que es fantástico. Por eso nos han derrotado como nos han derrotado».

Puso el acento en que un equipo parecía ir en sexta y el otro con el freno echado: «Hacer una valoración cuando has ganado dos cuartos y acabas perdiendo por treinta es complicado. La reflexión es pensar que en cada batalla que ha habido, en cada batalla que hemos tenido durante el partido, que son una sucesión constante de esfuerzos defensivos y ofensivos, no sabría decir cuantas hemos ganado. El 1 %, el 2 %... No lo sé, tengo que verlo. Realmente hemos perdido en todo, en el acierto, en la intensidad, en el rebote, en la ejecución, y por eso el marcador refleja el resultado que refleja.

El Bilbao firmó muy buenos porcentajes de tiro. En opinión del Alquimista de Pontepedriña, en el primer cuarto hubo mucho más de mérito del plantel vizcaíno que demérito del Obradoiro. Recordó un par de canastas de Lammers y dos triples seguidos de Schreiner que distanciaron a su equipo. En el tercer cuarto, que se salda con una diferencia de veinte puntos, la historia fue otra.

Nada más volver de los vestuarios tardó menos de un minuto en pedir tiempo muerto, tras un par de canastas fáciles de los locales. Explicó el porqué: «Son dos claros ejemplos de esas batallas perdidas, donde puedes gastar una falta en un mix match defensivo, donde prácticamente la diferencia de uno contra cero y uno contra uno no existe, y en ese momento se alcanza la ventaja de 15 puntos. Pedimos un tiempo muerto para volver a recordar todo esto que habíamos hablado, pero fue en vano. Creo que cuando Bilbao entra en racha ya nos cogen una ventaja muy importante. Tu reacción debe ser dar un paso adelante para intentar pelearla otra vez y creo que en los últimos minutos de este cuarto nos rendimos, bajamos los brazos en prácticamente cada acción, y Bilbao, que no perdona, lógicamente lo aprovechó».