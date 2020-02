Moncho Fernández: «El Murcia tiene jugadores que son referencia, pero nosotros tenemos que centrarnos en detener al colectivo»

0

La Voz de Galicia

SANTIAGO / LA VOZ 28/02/2020

Moncho Fernández no centra su atención en el juego individual de los mejores hombres de la escuadra murciana. Para el técnico del Obradoiro, la clave es frenar el juego de conjunto de un rival que vendrá a por todas a la capital gallega: «Todos los equipos tienen jugadores que son referencia, pero además cuentan con muchos otros con calidad. El Murcia tiene dos puntales importantes en el aspecto ofensivo, pero nosotros tenemos que centrarnos en detener al colectivo, no basta con defender solo a Booker y a Eddie. El Murcia no solo depende de dos jugadores. Ya fue capaz de ganar igualmente sin depender de ninguno de los dos».

El Murcia arribará a Sar con varias caras nuevas en su plantilla. El cuadro rojillo llegará a la capital gallega con tres incorporaciones. Sobre la aportación de los nuevos, el técnico de Pontepedriña apunta que «los cambios se verán en lo que aporten estos jugadores y sus propias características. Aportarán lo que ya traen de casa, pero en el resto veremos el típico equipo de Sito Alonso, con el dinamismo habitual en ataque, la forma tan especial que tiene de jugar y con la agresividad que le caracteriza. El Murcia es un buen equipo, el mejor en el rebote de ataque, que será una pelea muy importante para nosotros también».