Nick Spires no participó en el partido de Suecia ante Croacia por precaución

22/02/2020 23:47 h

Suecia arrancó con una derrota ante Croacia, 72-56, en el primer partido de la ventana FIBA de febrero. Nick Spires entró en la convocatoria pero no llego a participar, por precaución, para no forzar después del esguince que sufriese en la semana previa al choque con el Baskonia. No obstante, todo indica que sí tendrá minutos este lunes frente a Turquía.

Chris Czerapowicz aportó nueve puntos en diecinueve minutos, con 3/6 en tiros de dos y 1/3 en triples, a los que añadió un rebote.

Maxime de Zeeuw

Una de las grandes sorpresas fue la que protagonizó Bélgica con su clara victoria ante Lituania, 86-65. Maxime de Zeeuw, en su retorno a la selección, no estuvo fino en el tiro. Solo anotó uno de sus cuatro ensayos dobles y marró los dos triples que intentó. Por contra, el pívot fue el mejor de su equipo en rebotes, con cinco capturas en defensa y cuatro en ataque durante los veinte minutos que estuvo en cancha.

El combinado belga disputará su segundo encuentro este lunes en Dinamarca.

Dos partidos esta tarde

La selección Serbia de Dejan Kravic, que arrancó con una clara victoria en Finlandia, 58-80, recibe esta tarde a Georgia.

Y Eslovaquia, que empezó con una actuación estelar de Brodziansky en el triunfo sobre Luxemburgo, visita esta tarde a la Islandia de Hlinason.

A las 18 horas, con las cámaras de Cuatro TV en directo, también juega la selección española de Scariolo. Recibe a Polonia en el Príncipe Felipe de Zaragoza.

Entre el lunes y el martes está previsto que hayan regresado ya todos los internacionales del Obradoiro a Compostela, para ponerse a las órdenes de Moncho Fernández y continuar con la preparación del partido del próximo domingo en Sar a las 12.30 frente al Murcia.

El equipo santiagués se pondrá manos a la obra a partir de mañana, después de disfrutar de tres días de descanso y de haber completado una semana de entrenamientos atípica, con un solo pívot disponible en la primera plantilla por las ausencias de los jugadores internacionales.