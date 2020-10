Xove lanza un «escaparate» que sirve para impulsar productos y servicios locales

0

El Concello de Xove quiere sacar músculo de su tejido comercial y empresarial y lo hace poniendo en marcha una plataforma que ha bautizado con el nombre de Escaparate de Xove y en cuyo nacimiento se han registrado ya 56 empresas. «Unir todas as empresas e profesionais do municipio, amosando os seus produtos e servizos e actuando coma un centro comercial unificado» y «potenciar os puntos fortes do empresariado de Xove, aproveitando a súa unión e capacidade de organización, o apoio do Concello e as posibilidades que ofrece a dixitalización» son los fines principales. Permite la actualización al día, así como ver el perfil de cada empresa (lema, ubicación, acceso a venta online, entrega a domicilio, ofertas y promociones, recepción de currículos).

Con un solo click (a través del enlace emprego.xove.es o escaneando el código QR que hay en cada uno de los establecimientos participantes) se accede a todo un «mapa de ofertas e promocións». Por poner ejemplos de las primeras: bonos de tratamiento de belleza, descuentos en alquiler de carpas, formación, combustibles, seguros médicos o de vivienda, en limpieza de portales o jerseys de invierno, cestas de Navidad personalizadas, envíos gratuitos de compras online, vales de 20 euros en ropa, ofertas en peluquería o lavado de coches, ofertas en supermercados, regalos, promociones de alojamiento de fin de semana...

«Amosar á clientela as vantaxes do consumo local que ofrece o noso empresariado, impulsar as relacións comerciais entre as empresas e coa clientela incrementando a súa presenza na Internet, facilitar unha canle de comunicación para a oferta e a demanda de emprego e atraer a novas iniciativas empresariais» son más objetivos de Escaparate de Xove, que financia Concello y en el que colabora Aciam.

Empresas registradas

Son, actualmente, 56: O Camilo Carpintería, A Balea Verde, Acosta Mueble, As Nereidas, Automóviles Bando, Mariñasec (autoservicio, lavandería y tintorería), Bar Cociña, Café Bar O Cabaliño do Mar, Carlos Peluqueros, Carnicería J. Antonio, Catycris, Centro Fisioterapia Xove, Centro Óptico Xove, Coidados Limpeza de Axuda no Fogar, Conservas Curricán, Cosnor Seguros, Cristalería San Ciprián, El Rincón de los Grandes, Eroski City, Rey (Construcción y Baños), Estación de Servicio Camba, Estética Marta, Farmacia Ana Boñar, Suárez Óliver (Ferretería y Transportes), Fifa, Grupo Roma, Hospedería de Teixide, José O Portugués, Librería Basanta, Limpezas San Martiño, Lugar das Marías, Mapfre Xove, Panadería Maral, Mármoles A Mariña, Mercería Antollo, Muebles Toal Xove, Multicarpas Eijo, O Armario de Xove, Peixería Barreira, Peluquería Capylaris, Peluquería Eugenia, Pilar Corgos Academia, Pizzería Onde Sempre, Café Bar Pepe, Restaurante O Refugio, School of English, Signo Taller de Rótulo, Talleres Armando, Paraíso (Talleres, Transportes y Alquiler), Marxove Inmobiliaria.

Katia López (Catycris): «En Xove hay muchas más cosas de las que la gente conoce»

"Me parece genial», aplaude Katia López, de Catycris, la iniciativa puesta en marcha por Concello de Xove y Aciam denominada Escaparate de Xove. «En Xove —enfatiza— hay muchas más cosas de las que la gente conoce. Es reinventarse o morir. Todas las ideas son positivas y más en este momento que estamos viviendo. Realmente Escaparate de Xove es una plataforma de relanzamiento, porque ya existíamos antes». «Cuando hicimos la feria de Agora Xove fue todo un éxito y habían participado muchas empresas», recuerda Katia López.

—Todo lo que sea unión, bienvenido. Ahora más que nunca.

—Aciam siempre es unión. Es importante crear un grupo de empresas, y en este momento muchísimo mas. Noto que estamos más unidos que nunca, con ganas de tirar por el pueblo para arriba. Está funcionando.