Xove reiniciará su escuela municipal de natación el próximo día 5 con 64 alumnos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

xove/la voz 26/09/2020 21:00 h

Ya hay fecha para el inicio de las clases de la Escola de Natación del Concello de Xove en la piscina municipal, cursos que se habían parado en el bimestre de marzo y abril debido al estado de alarma por la pandemia. Esta marca, de todos modos, la siguiente etapa de actividad con un protocolo estricto en el que serán, como máximo, seis alumnos por grupo. El objetivo, cumplir "todas as normas covid". El horario será por la tarde de lunes a viernes, con tres turnos habilitados: 16.30, 17.00 y 18.30.

"Aqueles alumnos os cales decidiron non realizar o curso ou non entraron neste bimestre de Outubro-Novembro, terán preferencia de inscrición para os cursos do 2021, e recibirán a devolución do pago do curso", informan. Más dudas o consultas, por teléfono en el 609 13 43 20 o por correo electrónico.

Baños libres

" Asimismo _añaden_ seguirase co servizo de baño libre, en sesión de tarde, no cal solo poderán acceder a instalación un máximo de 8 persoas en cada turno. O baño libre, será como ata agora con reserva previa no teléfono 982 59 22 05".