Piden a la Fiscalía y a la Xunta que suspendan una cacería de lobo prevista este domingo en Xove

29/08/2020

Ecoloxistas en Acción Galiza y Petón do Lobo solicitaron al Seprona, a la Fiscalía de Medio Ambiente y a la Consellería de Medio Ambiente la paralización de una cacería de lobo prevista para este domingo, día 30, en Xove. Aseguran que la Dirección Xeral de Patrimonio Natural y la consellería «se guían por criterios populistas e apártanse dos informes técnicos» para autorizar la cacería.

«O 7 de agosto de 2019 e de novo o 18 de xuño deste 2020, as entidades ambientais Rebinxe e Grupo Lobo Galicia informan por rexistro nun informe científico-técnico da situación do grupo familiar de lobos establecido dende hai tempo na zona, advertindo ademais da desprotección das reses de gando menor e recomendando unha serie de medidas preventivas sinxelas e de baixo custo para implementar de urxencia e facilitar así a coexistencia co lobo», explican.

Aseguran entender el daño que producen a los propietarios de los animales, «sen embargo a Administración debe velar polos intereses xerais, garantindo a conservación da especie e ao mesmo tempo dotando de axudas e información aos gandeiros e gandeiras da zona».