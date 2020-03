Los Concellos cierran instalaciones municipales, deportivas y culturales

0

La Voz de Galicia M. SANDE, M. CUADRADO

VIVEIRO / LA VOZ 12/03/2020 21:19 h

A tenor de las medidas emprendidas por la Xunta ante la situación de emergencia sanitaria derivada del coronavirus, Ayuntamientos mariñanos ya decidieron este jueves adoptar medidas de emergencia para contener la propagación del Covid-19. El de Viveiro suspenderá actividades deportivas y culturales en instalaciones municipales, tanto organizadas por el Ayuntamiento como por otras entidades. Cerrará centros y locales sociales, la biblioteca, instalaciones deportivas, el teatro, el conservatorio, la oficina de turismo, la guardería municipal y la UNED. La suspensión se realizará desde el sábado 14 hasta el 29 de marzo. Por ahora mantienen la actividad administrativa ordinaria y los servicios municipales «que non resulten afectados por esta suspensión».

Desde hoy viernes el Concello de Xove cerrará la piscina y el gimnasio municipales, el centro juvenil y el de mayores, y la biblioteca. A partir del día 16 también cerrará el pabellón, el salón de actos, el aula de formación, el aula multideportiva, la oficina de turismo, la Casa do Conserxe, aulas del antiguo edificio del Concello, así como la escuela infantil y la de mayores, las escuelas de música y la de gimnasia rítmica, la escuela de natación, actividades deportivas de las mañanas y talleres de larga duración.

También en Lourenzá, desde hoy viernes y hasta el 29 de marzo, se suspenden todos los actos organizados en el concello. En un bando emitido por el Ayuntamiento se decreta la clausura de actividades y de las siguientes instalaciones; polideportivos, gimnasio, campo de fútbol, pista de pádel, biblioteca, oficina de turismo, Centro de Interpretación da Faba o Casa da Xuventude. Con respecto al Punto de Atención á Infancia, indican que permanecerá abierto este viernes y desde el lunes cerrará sus puertas. También se suspenden las actividades del taller de memoria y se recomienda la suspensión de actividades que supongan la concentración de personas en locales sociales. Recomiendan comunicarse con las oficinas municipales por teléfono o usando la sede electrónica.

Más limpieza

En

Trabada

, desde este viernes al 29, se suspenderán eventos deportivos, culturales y otros, se cerrará el Punto de Atención á Infancia, no se recomiendan reuniones o actividades en locales sociales, se reforzarán las tareas de desinfección y se mantendrá el servicio de ayuda en el hogar. El de

Mondoñedo

recomienda hacer gestiones con la Casa do Concello usando las vías telefónica o telemática. Se suspende la docencia a partir del lunes en la Escola Municipal de Música O Pallarego, las actividades deportivas y el programa de visitas a la Cova do Rei Cintolo. Permanecerán cerrados la biblioteca municipal, la Casa da Xuventude, la Casa da Cultura y el auditorio. Continuará abierta la Praza de Abastos «recomendando aos usuarios establecer as medidas de protección recomendadas». Ordenan el cierre de centros sociocomunitarios, la restricción de acceso a los centros de mayores, la suspensión de la actividad lectiva y extraescolar durante 14 días y a partir del 16 y la posibilidad de acogerse a teletrabajo en la Administración Pública.

El Concello de Cervo suspende desde este viernes las Escolas Deportivas Municipais, los talleres de teatro municipal y de memoria, los cursos de la piscina municipal, actividades culturales, sociales y deportivas, bibliotecas municipales, la Casa do Mar, el Ecomuseo de Cervo, locales sociales y el complejo deportivo de A Veiga. La Escola Infantil Municipal quedará cerrada totalmente desde el lunes 16 y la piscina, desde el sábado 14.

Desde el Concello de Ribadeo, el alcalde Fernando Suárez pidió tranquilidad y calma a los vecinos y anunció que estaba pendiente de la reunión Xunta-Fegamp: «O Concello informará das posibles medidas a adoptar». Pide que se sigan «as recomendacións das autoridades sanitarias».

Del 14 al 28 de marzo en Foz estarán cerrados el centro de día, la Escola de Música Arcadio Mon, la Casa da Cultura, el Centro de Interpretación de San Martiño, el campo de fútbol, el pabellón de Marzán, la piscina, la Casa da Xuventude, el Cenima, la Sala Bahía, las salas de usos múltiples de Servizos Sociais y el ropero municipal. Además de los bailes dominicales y de la comida de los mayores, quedan aplazadas las actividades, las escuelas deportivas, la exposición Somos Migrantes y la entrega de composteiros.