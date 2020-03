Xove anula la Festa do Lacón, la Foliada da Mariña y la Ruta do Cabalo

Imagen de archivo de una edición anterior de la Festa do Lacón en Xove

La Voz de Galicia

XOVE/ LA VOZ 12/03/2020 12:32 h

«Debido á situación orixinada polo problema sanitario do coronavirus», desde el Concello de Xove anuncian que les ha comunicado la suspensión de varias actividades programadas para este fin de semana. Al goteo de anulaciones de actos se suman ahora la XV Festa do Lacón e Foliada da Mariña, organizada por la Asociación Saíñas y prevista para este sábado, 14, en el pabellón de deportes. Tampoco se celebrará la Ruta do Cabalo que la Asociación Cabaleiros da Medela había preparado para este domingo, día 15.