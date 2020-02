Constantina, a centenaria de Xove

0

La Voz de Galicia Ramón Eijo

22/02/2020 15:09 h

Cando se vai unha persoa leva con ela os recordos, as vivezas, as anécdotas, as formas de vida de antano.... é como se algo noso se fose con elas.

Despois da súa longa existencia e como querendo escoller un día tan sinalado para a súa marcha, non podía ser outro que o día das «Candeas», festa tan tradicional antigamente na súa parroquia.

A máis lonxeva en Xove

Era a máis lonxeva do Concello de Xove. Acordou guerras, tempos convulsos, ditaduras, democracia... anque eses cambios para ela pasaron desapercibidos, pois foi unha muller que tivo que traballar duro dende nena, con once irmáns que eran; contaba que eran dezasete persoas a comer a diario na casa, por iso non era de estrañar que o forno de leña e a lareira co pote do caldo estiveran sempre acendidas.

Muller delgada pero chea dunha vitalidade asombrosa, quizais curtida polos duros tempos que lle tocou vivir. Sufriu grandes pérdidas familiares e unha delas, das que nunca chegou a repoñerse, foi a de súa irmá Herminia, coa que convivira moitos anos e estaban moi unidas. Tiña unha gran bondade, ó pasar pola súa casa sempre tiña algo para ofrecerche e a un neno nunca o deixaba saír sen que levase unha laranxa, unha galleta... na man.

O primeiro televisor

Os irmás máis vellos foran emigrantes na Arxentina, por iso foi unha das primeiras casas que tivo televisor, non era estraño que a sala de enriba da casa estivese ateigada de veciños, sobre todo o día de Noitevella para ver «os cantantes», como dicían.

A cheminea da súa casa xa fai tempo que non fumea, pero as pedras e os campos, que antigamente estaban cheos de trigo, xunto coas anduriñas que están xa a piques de retornar senten a súa ausencia.

Grazas por compartir un anaco das nosas vidas. Sempre estará no noso recordo.