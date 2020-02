Nuevo empujón económico de Xove a su desfile: casi 5.000 euros en premios

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia y. garcia

xove/la voz 21/02/2020 05:00 h

La gran fiesta del carnaval también aterriza en Xove. Siempre puede, haga lluvia, sol, nieve o ciclogénesis explosiva. Aunque hay un plan B por si hace mal tiempo (se dispondrá de carpa cubriendo casi toda la Praza do Centro Cívico), el A pasa por celebrar allí el magnífico desfile de Entroido este mismo sábado, con un programa ideado por el Concello de Xove de lo más intenso y atractivo y una cuantía de premios que este año ha incrementado en un 28% con respecto al año pasado, alcanzando un nivel de 4.910 euros y aumentando en algunas categorías el número de premios a dar, pasando de cuatro a seis. A las 16.00 de este día 22 ya animará la localidad la Charanga Louband, incluyendo en su ruta la residencia.

El recorrido multicolor empezará a las 17.00, con salida del Campo Municipal de Fútbol y llegada al Centro Cívico. Una vez que termine, habrá baile de disfraces en el pabellón con grupo Fénix y disco móvil Decibelios.

Inscripciones en el desfile

Hasta este viernes en la oficina del técnico de Cultura o por teléfono, al 982 592 001, y el mismo día del desfile en la nave-almacén junto al campo de fútbol de 15.00 a 16.30. Los inscritos antes del sábado 22 recibirán un obsequio por parte de la organización del Entroido xovense.

Este viernes, a las 11.00, ya en el Centro Cívico habrá el festival de la Escola Infantil organizado por Servizos Sociais.

Dolores Meitín, concelleira xovense de Cultura: «Arrancamos de cero e fumos medrando ano a ano»

A edila Dolores Meitín avanzaba o pasado día 7 o programa de Xove co alcalde Demetrio Salgueiro.

—Que papel xoga o Entroido dentro das festas locais do ano?

—Igual que o Nadal son datas entrañables e destacan polas moitas actividades que se veñen desenvolvendo para tódolos públicos, tamén o Entroido ten un papel relevante no noso Concello. Non había costume de desfile, nunca se fixera: arrancamos de cero e fumos medrando ano a ano para que a día de hoxe sexa unha data moi esperada.

—O incremento do 28% nos premios serve de tirón para que aumenten as inscricións?

—Seguramente si, pode ser un aliciente e unha motivación para participar no desfile. Ainda que aquí sempre nos gusta mirar polos participantes no desfile. Só por anotarse antes do venres teñen un agasallo, para que poidan merendar en Xove mentres disfrutan do baile.

—O sábado tamén destacan outros desfiles na Mariña. Non pensaron en mudar de datas?

—Pois a verdade é que dende os nosos comezos puxemos o desfile para o sábado e nunca nos plantexamos cambialo. Éste é un desfile sinxelo, con un percorrido non excesivamente longo e incluso a pesar das condicións meteorolóxicas que se puideran presentar non sería xusto cambialo para outras datas que puideran perxudicar ao Entroido que se organiza en concellos próximos.

—Que é o que máis valora cando ve o desfile pasar polas rúas?

—Xa o ambiente que se vive unhas semanas antes anima moito(...) E logo xa chega o esperado día, despois de mirar toda a semana en Internet a previsión do tempo un cento de veces. Aí xa a satisfacción é enorme! Poder comprobar como aquelas pandillas de rapaces e rapazas que anos atrás vivían o desfile a tope e que agora o siguen facendo igual, pero xa como pais e nais de familia e se seguen implicando, pero a maiores cos seus nenos. Ver como o Entroido de Xove segue conseguindo que a xente do pobo o desfrute dende o mediodía e incluso que este desfile sexa un reclamo para participantes de outros lugares. Iso emociona!