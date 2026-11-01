Piden 1,9 millones por el convento de Valdeflores, en Viveiro, de 40 habitaciones y siete siglos de historia
VIVEIRO / LA VOZ
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La Orden Dominica vende un monasterio declarado BIC (Bien de Interés Cultural) que permanece cerrado desde que en el 2018 lo abandonaron las últimas monjas que vivían en él31 oct 2026 . Actualizado a las 22:00 h.
Como un «conjunto monumental de extraordinario valor histórico y arquitectónico» con «amplios espacios y un enorme potencial para el desarrollo de proyectos exclusivos» publicita Cisbar Inmobiliaria el convento dominico de Valdeflores, fundado en Xunqueira, en