O descoñecemento do campo agrava erros no Catastro en milleiros de predios en Galicia

Lucía Rey
lucía rey OUROL / LA VOZ

VIVEIRO · Exclusivo suscriptores

O enxeñeiro forestal Jesús García, no «punto de encontro» cos clientes que ten en Viveiro
O enxeñeiro forestal Jesús García, no «punto de encontro» cos clientes que ten en Viveiro PEPA LOSADA

Técnicos agrícolas e forestais como o ourolense Jesús García tratan de vencellar escrituras de propiedade ao terreo real para corrixir fallos que frean vendas ou cambios

23 sep 2026 . Actualizado a las 20:56 h.

Unha veciña da Mariña posúe unha vivenda e tres leiras no medio rural procedentes dunha herdanza que quere vender. O trato co posible comprador está pechado. Hai acordo no prezo e nas condicións, pero xorde

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