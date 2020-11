La policía de Viveiro denunció a jóvenes, mayores de edad, que jugaban al fútbol sala sin estar federados

0

La Voz de Galicia

VIVEIRO / LA VOZ 16/11/2020 19:09 h

Los agentes de la policía local de Viveiro realizaron durante el fin de semana 14 propuestas de sanción por incumplimientos de las medidas de prevención para evitar contagios por coronavirus que están en vigor en Viveiro (y en A Mariña también en Burela) a raíz de que se decretase, días atrás, la alerta roja por covid. El no usar la mascarilla, hacer desplazamientos no permitidos por las restricciones de movilidad, la práctica de actividad física de manera colectiva y no federada en instalaciones al aire libre e irregularidades en el servicio de hostelería fueron algunas de las infracciones que detectaron los agentes, en algunos casos gracias a la colaboración ciudadana, a través de quejas o avisos telefónicos.

En concreto, una de las propuestas de sanción fue formulada para unos jóvenes, todos ellos mayores de edad, por jugar al fútbol sala en una pista deportiva, de un centro educativo sin ser una práctica federada. Desde la policía recuerdan que en Viveiro rige en actualidad la norma que dice que la actividad física y deportiva no federada al aire libre podrá realizarse de forma individual o colectiva, sin contacto físico, siempre que, en este último caso, todas las personas del grupo sean convivientes.

Otra de la propuesta de sanción fue para un establecimiento de hostelería y restauración por permitir que sus clientes efectuaron las consumiciones de los pedidos en la puerta de entrada al local. La norma que rige en Viveiro, con restricciones que en A Mariña solo se aplican de momento también en Burela, dice que «os establecementos de restauración permanecerán pechados ao público e poderán prestar exclusivamente servizos de entrega a domicilio ou para a súa recollida no local e consumo a domicilio. A permanencia nestes establecementos deberá ser a estritamente necesaria. En todo caso, evitaranse aglomeracións e controlarase que consumidores e empregados manteñan a distancia de seguridade establecida co fin de evitar posibles contaxios».

En todo caso, la policía local de Viveiro destaca que la tónica general es de cumplimiento de las medidas y de responsabilidad de la población.