Comenzó el montaje del belén gigante de Viveiro: «Este ano será diferente»

y. garcia

17/11/2020

A estas alturas del calendario, en años anteriores ya se respiraba un marcadísimo ambiente pre-navideño. Aunque desde hace unas semanas es cierto que ya vemos turrones, mazapanes y demás delicias en los supermercados, en los escaparates de los comercios aún no ha asomado la Navidad. Incluso en tiendas de referencia para la venta de árboles y adornos tampoco, acumulando, dicen, «uns dez días de retraso» en la llegada de artículos para poder ponerlos ya a la venta al público. Otro detalle que sí apunta que la Navidad se acerca es el belén gigante de Viveiro, «Viveiro ante o berce», al que la Asociación Amigos do Casco Histórico que preside Jesús Atadell ya ha comenzado a dar forma desde hace una semana, cruzando al mismo tiempo los dedos para que el covid no sea sinónimo de contratiempos hasta la fecha que se calcula de apertura, como siempre, a inicios de diciembre. Aunque el coronavirus, evidentemente, sí que va a marcar la forma de presentarlo desde su veterana ubicación de Santa María, donde ocupará una superficie de unos 2.000 metros cuadrados y donde se colocarán unas 70 figuras, señala Atadell. El principal cambio este año debido a la pandemia, adelanta, es que habrá un sentido único de visitas, con una entrada y salida controladas en todo momento y se prevé que haya límite de aforo.

«O máis relevante é que vamos establecer un circuito de sentido único, cunha entrada e unha saída e sen opción a volver atrás. Antes, o circuito era completo e agora queda interrumpido, nunha zona queda cortado para que a xente non ande dando voltas», explica. «Tamén —continúa Atadell— vai haber un cambio de ubicación de moitas cousas. Nese sentido, hai cambios sustanciais; practicamente, móvese todo de sitio excepto o portal e nalgunhas zonas que antes eran urbanizadas, agora haberá auga. Vai ser un belén totalmente diferente». Entre cinco y siete personas se ocupan del montaje, que comenzó hace una semana y ya con alguna jornada dedicando a esa tarea hasta 14 horas.

«En canto á data de apertura —finaliza—, calculamos sobre o 6 de decembro, sempre e cando esteamos dentro da normalidade de traballo porque este non é un ano no que os riscos non son só os accidentes laborais ou a gripe, senón que tamén pode ser que teñamos que volver a estar confinados». Espera que no pase.