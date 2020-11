Piden el archivo del caso por el atropello de 10 espectadores en un rali en Viveiro

0

VIVEIRO / LA VOZ 09/11/2020 13:15 h

Siete años después se depura en el juzgado la responsabilidad del accidente ocurrido en octubre de 2013, durante una exhibición de rali en Viveiro, en la que una decena de espectadores (que entonces tenían entre 18 y 28 años) resultaron heridos de diversa consideración y al menos dos de ellos fueron intervenidos en los hospitales de Jarrio y Burela, tras salirse de la vía uno de los vehículos participantes. El accidente ocurrió en una recta del circuito cerrado, cuando la conductora perdió el control del coche, colisionó con el bordillo de la calzada y rebotó, según el atestado policial. Ahora se da un paso que puede ser decisivo, ya que esta semana el fiscal no acusará y pedirá el sobreseimiento del caso, al considerar que el accidente se debió a una imprudencia leve.

El fiscal indica que en la diligencia de exposición de hechos del accidente no queda acreditado que se debiese a un exceso de velocidad ni tampoco a la ingesta de sustancias que hubiesen mermado las facultades de la conductora del coche de rali y su capacidad de reacción: «El descontrol del vehículo de forma puntual y que perfectamente pudo ser de menos de un segundo, no puede ser calificado como imprudencia grave a la vista de las circunstancias del caso, es decir, no estaba la conductora afectada por la ingesta de bebidas alcohólicas siendo el único factor distorsionador la circunstancia de que la conductora era todavía formalmente conductora novel».

El fiscal hace constar en su escrito que la asociación organizadora del evento solicitó al Concello vallas, rollos de cinta de obra, diverso material y el apoyo de la policía local y de Protección Civil para ocupar los espacios de titularidad municipal donde se desenvolvieron las distintas actividades, a lo que accedió el Ayuntamiento, todo ello supeditado a la entrega de la copia de una póliza de seguros.

Añade el fiscal que, tal y como pone de relieve claramente la jueza instructora en el auto, «el procedimiento se sigue por lesiones imprudentes, no por lesiones dolosas, extremo que resulta esencial para justificar la transformación a juicio por delito leve». Es decir, que la valoración de la imprudencia ha de hacerse en función de la gravedad de la infracción, no de los resultados que haya producido.

Y concluye: «La suficiencia o insuficiencia de las medidas de protección es discutible, pero no se deduce la presencia de los espectadores en un lugar manifiestamente peligroso como pudiera ser un trazado de cerrado de curva, o la probabilidad de que alguno de los vehículos que tomaban parte de la prueba pudiese salirse de la calzada y alcanzar a los espectadores, como desgraciadamente ocurrió».