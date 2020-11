Doce años de cárcel por abusar sexualmente de la hija de su pareja en Viveiro

0

viveiro / la voz 04/11/2020

Por un «delito continuado de abuso sexual con acceso carnal» sobre la hija menor de su pareja, un marinero de origen peruano con domicilio en Viveiro ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Lugo a doce años de prisión, así como a diez de libertad vigilada, prohibiéndole también acercarse o comunicarse con la víctima veinte años. También deberá indemnizarla con 15.000 euros.

El ahora condenado, de unos 34 años de edad, fue detenido a mediados de octubre del año pasado y encarcelado en la prisión de Bonxe, donde continúa. Se descubrió que abusaba sexualmente de la hija de su pareja cuando la madre y la abuela de la niña acudieron a la Policía Nacional de Viveiro tras conseguir que la pequeña les contase lo que le había hecho. Él, añade la sentencia, pasaba largas temporadas en el mar, pero convivía con la familia desde que la niña tenía dos años.

Desde que la pequeña rondaba los once años, él se metía en su cama mientras la madre no regresaba de trabajar y cometía los abusos. Según el tribunal, «ejercía coerción sobre ella para que no le contase nada a su madre, diciéndole que si lo hacía le iba a arruinar la vida». Al descubrirlo, la progenitora de la niña, ayudada por su madre, lo echó de casa.

Los magistrados consideran acreditado que abusaba de la menor cuando se quedaba al cuidado de ella y de sus dos hermanos. Entienden que la presunción de inocencia queda «destruida» porque «no existe ningún elemento que autorice a dudar» de que sucedió según se declara probado, en especial, «el testimonio de la menor, que por la naturaleza de los hechos enjuiciados es la prueba esencial, aunque no única, para acreditarlos». Para el tribunal, la versión de la víctima tiene «valor probatorio» y demuestra que el condenado «en numerosas ocasiones realizó actos de carácter sexual sobre la menor, en cuya cama se metía cuando no estaba su madre».