«Difuntos é o que nos salva», apuntan desde algunas floristerías mariñanas

La Voz de Galicia

30/10/2020 05:00 h

El sector de las floristerías, al igual que otros, también está viviendo esta época marcada por el covid con algún que otro posible vaivén hablando de ventas en general. Hay que recordar que fechas también muy señaladas en su esfera comercial como la del Día del Padre o la del Día de la Madre, así como Semana Santa, se cayeron prácticamente del calendario, en pleno confinamiento entonces. Ahora, con la llegada de las jornadas de Todos los Santos, este domingo, y Difuntos, el lunes, más que nunca está y sigue viva la tradición en forma de homenaje floral a los seres queridos que ya no tenemos a nuestro lado. Por ello, esta campaña, aunque profundamente marcada por el covid que obliga a aplicar protocolos estrictos por parte de los ayuntamientos a la hora de visitar los camposantos, así como a mantener las medidas en la atención al cliente, está resultando óptima. Ayer, ya a primerísima hora de la apertura de los negocios, la valoración general de algunas floristerías de A Mariña era la misma: «Estamos a tope».

Tomás Seijido (Raquel Seijido en Viveiro): «Non vemos moita diferencia tanto en xente en tenda como en volume de pedidos con respecto ao ano pasado»

No aprecian gran diferencia en volumen de pedidos con respecto al año pasado en la tienda viveirense de Raquel Seijido, cuyo hijo, Tomás Seijido, es quien atiende la llamada: «A xente, quizás, está encargando un pouco máis porque como non pode botar tanto tempo coma outros anos no cemiterio... O reparto que estamos a facer neles tamén vai cada vez a máis, estos días duns 20 ou 25 centros máis». Aunque alguna flor como la rosa se ha encarecido —«un 10% máis», dice—, «mantemos prezos», señala. Este año, indica al mismo tiempo, «tivemos que encargar flor con máis antelación que os máis anos». Está claro que la fecha es «sagrada para moita xente. De feito, pensamos que ía haber menos cliente, pero non», finaliza.

Ana Fabeiro (Ana Fabeiro Arte Floral): «Notamos que todo vai un pouco antes e que a xente se adiantou antes á hora de facer as encargas, para non facer todo no mesmo día»

Desde Foz, Ana Fabeiro, de Ana Fabeiro Arte Floral, ya pedía «encarecidamente» a sus clientes, a través de sus redes a primeros de octubre, que en la medida de lo posible hicieran los pedidos antes del día 25, «xa que temos máis dificultades para ordenar, desinfectar e tamén para pedir flores», señalaban en ese mensaje. Ayer, valoraba así cómo estaban siendo las ventas en estos días: «Coma sempre, máis ou menos os mesmos pedidos, e tamén levamos aos cemiterios. Si que notamos que todo vai un pouco antes e que se adiantaron». En lo que respecta a la recepción de flor, pues una «inmensa maioría» procede del extranjero, comenta: «Houbo flores que viñeron retrasadas, debido aos voos, ainda que aquí non temos problemas de material». También, al haberse cancelado estas temporadas numerosas bodas, concluye Ana Fabeiro: «Difuntos é o que nos axuda e salva». Su establecimiento está en funcionamiento desde Foz desde el año 1999.

Encarna Fernández Díaz (Rosavel Flor en Burela): «Está todo moito máis difícil porque as entregas non funcionan como funcionaban e á hora de entregar ao cliente hai máis medidas de seguridade, pero este ano podo dicir que temos aínda máis pedidos da xente»

«Temos máis pedidos»

Con una tradición familiar ligada al mundo de las flores de al menos tres décadas, desde Burela trabaja en el sector Rosavel Flor, con Encarna Fernández Díaz al frente desde los últimos doce años, señala. Recalca que la gente que entra en su tienda «está moi concienciada» en lo que se refiere a las medidas anti-covid, y lo valora. Reconoce que, en esta situación derivada de la pandemia, «hai que ter en conta as medidas de seguridade» y ello puede ralentizar las entregas. Sí percibe que este año «temos máis pedidos»: «Son datas nas que todo o mundo quere levar flores. Nós non as levamos ao cemiterio, porque non podemos». En cuanto a precios, señala, «mantémolos como en anos anteriores». «Sobre todo o xoves e venres estamos a tope, pola dificultade das entregas ao ter que facelas de un en un», acaba.

