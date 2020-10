Carlos Nuevo, cronista oficial: «A perda de arquivos en Viveiro é unha sangría absoluta»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia y. garcia

viveiro/la voz 28/10/2020 05:00 h

Hai días, a Xunta de Galicia comunicou a localización e traslado ao Arquivo Histórico Provincial de Lugo das comunicacións de nacemento de Maruja Mallo e Ramón Villar Ponte no marco dos traballos de desconxestión e organización de documentación no arquivo do Xulgado de Primeira Instancia de Viveiro. Dito traslado non é un feito illado, quere suliñar o cronista oficial de Viveiro, Carlos Nuevo Cal. El afirma con rotundidade: «Estamos totalmente desmembrados de arquivos, cando tiñamos un fondo arquivístico incríble».

—As partidas de nacemento das que fala a Xunta, xa se sabía delas?

—Non é novidade. En 2010 publiquei Maruja Mallo. De prometedora pioneira a artista universal, que foi Premio Ánxel Fole. Xa nesa biografía, moi precisa, falo por primeira vez da partida de nacemento dela en Viveiro e de Alejo Corral González, que aparece firmando esa documentación(...) Como anécdota, o primeiro que a atopei fun eu, no rexistro de Viveiro. Ela naceu en xaneiro de 1902, pero restábase anos. Cando a buscaban, nunca aparecía, sobre todo porque o seu nome era Ana María Manuela Isabel Josefa Gómez González. Maruja Mallo é un nome artístico que adopta co segundo apelido do pai. Todo o mundo a buscaba polo nome artístico. [Nuevo lembra que Mallo naceu en Viveiro e pasou aquí os seus primeiros dous anos da infancia, marchando logo Corcubión e sen volver máis a Viveiro] Ese documento ten valor, pero por que non queda en Viveiro? Esa é a miña pena. Incluso na época de Melchor Roel se falaba de facer un museo de Maruja Mallo. Quedou aí a idea, pero se algún día se quere facer, non temos obra evidentemente, pero sería un documento importante para ensinar á cidadanía e ten máis sentido que estea onde ela naceu e onde se conservou, dende 1902 ata hoxe. Non sei que vai facer no Arquivo Provincial de Lugo, sinceramente. O sabor agridoce que teño como cronista, cidadán e amante da historia de Viveiro é que estamos perdendo totalmente as nosas fontes documentais. É verdade que hai un convenio da Xunta para que a documentación vaia, neste caso, ao Arquivo Provincial de Lugo pero o certo é que en Viveiro temos un arquivo municipal cun arquiveiro, profesional e pagado. Por que non se habilitan eses arquivos municipiais para gardar a documentación, que é de Viveiro, está xenerada en Viveiro e foi pagada pola cidadanía de Viveiro? En 1994 fixemos unha campaña cívica dende o Seminario [de Estudos Terra de Viveiro] para impedir o traslado do arquivo notarial a Lugo. Non conseguimos paralo. Non todo, pero gran parte do arquivo xudicial que se trasladou estivera en Mondoñedo moitos anos, ata que se trasladou a Viveiro en 2006 con Melchor como alcalde. Eu pregunto: se o arquivo veu a Viveiro en 2006, por que no 2020 se vai para Lugo? A perda dos arquivos en Viveiro é unha sangría absoluta.

Nuevo cita outros casos aparte, como as coleccións diplomáticas de Santo Domingo que acabaron no Arquivo Histórico Nacional de Madrid, outra documentación antiga que foi trasladada no seu día a Betanzos para o que ía ser o arquivo de Galicia, «perdida na actualidade», outra «gran cantidade» de documentos están no Archivo de Simancas, «gran parte da documentación da antiga provincia marítima de Viveiro» está en Viso del Marqués, etc...

«Todo o que aparece dos pecios na Mariña acaba no Museo do Mar de Vigo»

«O Arquivo Histórico de Lugo está creando un macroarquivo a conta de A Mariña», opina Carlos Nuevo Cal, referíndose non só a Viveiro senón tamén a arquivos de Mondoñedo ou Ribadeo. «Cal é a desgraza, penso eu? Que A Mariña pertence á provincia de Mondoñedo máis anos que Lugo: dende 1550, cando menos, ata 1833, no momento en que Javier de Burgos, seguindo o modelo de prefecturas francesas, o que centralizou España». «Penso, por que non podemos ter en cada vila histórica, como tiñamos, uns arquivos municipais perfectamente abastecidos e subvencionados pola Xunta?», reflexiona. «Ao tempo —prosigue o cronista viveirense— necesitamos unha rede de museos na Mariña. Igual que na cuestión documental, vemos que está ‘de moda’ a cuestión dos pecios en Ribadeo, Viveiro e Xove, entre outras».

—Fala dos barcos afundidos.

—Todo o que aparece dos pecios acaba no Museo do Mar de Vigo, deslocalizando constantemente os achádegos. Por que aquí non temos museos suficientes? Agora que queremos vender turismo, que mellor que unha rede de museos, pequenos e grandes. Temos o do Mar que é pequeniño e o Diocesano, e despois iniciativas particulares, moitas delas, pero necesitamos das oficiais, que perduren. En Viveiro podíanse facer varios museos. Aparte de Mallo están os Vilar Ponte, as Irmandades, Tobío, Bujados, Fermín González Prieto, etcétera... O problema é que todo o que aparece aquí acaba fóra da Mariña. Acaban de excavar unha parte mínima de San Tirso (Xove) que foi un éxito pero todo o que aparece en San Tirso vai para o castro de Viladonga. Pero que sentido ten?

«Tendo museos, poñeríamos o patrimonio en valor aquí»

«Se tiveramos ese tipo de museos aquí e infraestructura expositiva, todo ese patrimonio quedaría aquí, poñeríamolo en valor e estaría a disposición da cidadanía e dos visitantes», continúa Nuevo, quen tamén aboga porque os cronistas oficiais da Mariña (actualmente son cinco) tiveran representación «na Deputación Provincial de Lugo, onde hai un consello cultural», remarca o viveirense. A análise do cronista oficial continúa máis alá falando da falta de infraestructuras portuarias e terrestres: «Estamos peor, comparativamente, que cando se iniciaron os servizos de autobuses en 1907». Para enlazar con outra reflexión propia ao trasladarse arquivos e pezas patrimoniais da Mariña á capital da provincia: «Ir ao Arquivo de Lugo sae caro. Antes do covid, cobraban un euro por fotocopia». Ese custe máis o dos desplazamentos, pensa Nuevo, dificulta o traballo de historiadores e investigadores, que tamén podían vir á Mariña. E conclúe: «E toda esa documentación, o que sae de aquí, non se recupera na vida»