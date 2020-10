Algunos hoteles mariñanos llegan al 70% de reservas en el Puente del Pilar

0

La Voz de Galicia

viveiro/la voz 10/10/2020 05:00 h

Hace años, sin una pandemia sobre nuestras cabezas, ya desde bastantes días con más antelación que ahora se daban cifras de alta ocupación en el Puente del Pilar. Este año, debido al covid y a situaciones tan cambiantes como la que viven en Madrid con respecto a las restricciones de movilidad, la tendencia turística clave es la reserva de última hora. Ayer sondeamos a algunos hoteles de A Mariña, para conocer el balance de este año y la procedencia de la clientela.

En principio, en algunos establecimientos en los que se hizo esta breve consulta no pudieron certificar que el cliente fuese mayoritariamente madrileño. Al contrario, parece que hasta el 12 mandaría más el llamado turismo de cercanía, es decir, reservas de gallegos, asturianos, cántabros y, más allá del norte cantábrico, de valencianos y catalanes. Sí se ha dado el caso en un negocio rural de A Mariña en el que comentan que, a diferencia de los otros testimonios, recibieron la anulación de reserva de siete habitaciones que hicieran clientes de la capital madrileña, reserva «con la que hubiéramos llegado al 50%», señalan. «A esta zona nos viene mucho turismo de Madrid cuando hay un puente», dicen según su experiencia.

Más específicamente, José Pereira, de Las Sirenas (Viveiro), ofreció los siguientes datos, a media mañana ayer: «En todo o complexo [hotel y apartamentos y con thalasso], para a noite do sábado un 75% e na do domingo 68%, pero siguen entrando reservas. Todo é turismo nacional, moito de cercanías». Desde O Val do Naseiro, también en el municipio viveriense, la valoración a esas mismas horas fue la siguiente, y óptima: «De momento, bastante bien. Sobre un 70% de ocupación y está habiendo llamadas aún. Generalmente son gallegos y asturianos. No hay queja, porque no pensamos que iba a haber tanta demanda para este puente, ya que a principios de la semana había muy poca».

Alojamientos rurales

Debido a que su perfil es muy distinto al de un hotel, en alojamientos de turismo rural de A Mariña consultados, el panorama no parece tan halagüeño con respecto al Puente del Pilar. De hecho, como ya se ha comentado, en uno de ellos se produjeron anulaciones de clientes procedentes de Madrid, a última hora.

En A Pontenova, A Casa Nova trabaja la modalidad de apartamentos. Con tres, dos de ellos estén en periodo de reforma y solo uno (llamado A Paneira) disponible y ya ocupado para el puente, indica el gerente Rodrigo Rodríguez, quien sí confirma que recibieron «bastantes llamadas». «Aquí, por A Pontenova, polo que me contaron, hai bastante completo», así como en la vecina Taramundi, ya en tierras asturianas. Recibirá a un matrimonio valenciano, «que queda ata o 21». «Este ano os alugueres son inmediatos, de última hora», señala.

En Casa da Penela en Mondoñedo, para este puente, hablan de un porcentaje en torno al 40%: «Esta semana moi ben, houbo máis movemento». Algunha proposta, que al final no cuajó, fue para alquilar la casa entera.

Desde Foz, la madrileña Manuela Sáiz lleva junto a su marido Juan Carlos Porcel la gerencia de Os Tres Teixos, quien hace hincapié en la idiosincrasia del turismo rural: «Una casa rural está limitada, por mucha demanda que tenga. En agosto tiene que estar ocupada al cien por cien (pero este año terminó antes) y en meses como julio al 60-70%». El futuro, si no se cumplen esos mínimos, «es insostenible», subraya. «Si no, el resto del año es difícil aguantar», concluye.