La SGHN critica que la Xunta proteja en Viveiro «un eucaliptal», O Souto da Retorta

VIVEIRO/ LA VOZ 07/10/2020 21:11 h

La Sociedade Galega de Historia Natural critica a la Xunta -en concreto a la Consellería de Medio Ambiente- por proteger «un eucaliptal» como el de Chavín, declarado monumento natural.

«Sen despreciar en absoluto o seu valor dende un punto de vista da xardinería, non deixa de resultar rechamante tanto interese dunha consellería, supostamente de Medio Ambiente, para protexer un rodal de árbores exóticas (e invasoras) sen ningún valor ambiental en Galicia, a máis de 15.000 kilómetros de distancia da súa área de distribución natural», señalan desde la SGHN.

Lamentan que no exista plan de protección «para 71 das 74 especies catalogadas en perigo de extinción hai 13 anos en Galicia; para 118 das 119 especies catalogadas como vulnerables hai 13 anos (Decreto 88/2007), que aínda carecen de preceptivo Plan de Conservación. O Parque Natural de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán aínda carecen do correspondente Plan Rector de Uso e Xestión. O Parque Natural das Fragas do Eume, 23 anos despois da súa declaración (Decreto 218/1997), aínda carece do correspondente Plan Rector de Uso e Xestión, en tramitación dende hai 6 anos. Entre 1998 e 2011 a superficie cuberta por eucaliptos na Fraga do Eume aumentou un 19%. Poden chamalo parque natural do eucaliptal do Eume», critican.