0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia y. garcia

viveiro/la voz 02/10/2020 05:00 h

Dende a xerencia do Centro Comercial Histórico de Viveiro (CCHV) facilitan datos como un par de baixas de asociados nesta tempada, pero sinalan que non quere dicir que tales peches, de carácter definitivo, sexan atribuibles directamente á situación do covid. Ao tempo, tampouco descartan que a pandemia poida actuar como factor de aceleración. Si que constatan que un dos sectores que a está a padecer graves consecuencias é o de ocio nocturno, que acusa un longo peche temporal. En liñas xerais, o CCHV destaca en positivo que o comercio viveirense fixo e fai un gran esforzo por adaptarse ás circunstancias, leva a cabo unha dixitalización importante e, sobre todo, incide na aposta veciñal polo comercio local, pois é o que o pode fortalecer nun escenario tan adverso. No caso da Mariña, dobremente, por Alcoa.

—Unha valoración destes meses.

—É difícil sobre todo en hostalería, onde o ocio nocturno é o máis afectado porque está pechado dende marzo, abrindo tan so unha semana, e sen ver solución.

—E no resto de sectores?

—Falando do comercio en liñas xerais, agosto salvouse porque houbo moita xente. Foi bo. Pero en xullo matáronnos os días que estivemos confinados porque empezaba a haber movemento.

—E setembro?

—Ese mes hai uns gastos fixos, da volta ao cole, ainda que algúns centros abriron máis tarde do previsto. Según algunhas experiencias, o mes foise salvando. Para comercios relacionados con deporte e co tema escolar é un mes que soe ser forte. E en calzado, se vén mal tempo, tamén porque aos nenos hai que comprarlles botas... Pero é tan amplo o abano de comercio que hai, que cada un tén o seu momento.

—De cara ao outono, cales son as expectativas, sempre tomadas con cautela porque a situación é dunha incertidume constante?

—Preséntase un outono complicado. Aí vamos, cruzando os dedos de que non peche ninguén. Porque ademais, a Alcoa non se lle ve unha solución nada boa porque hai xente que tén medo e está retraída no gasto. O verán, máis ou menos, aí foi. E agradécense as axudas do Concello.