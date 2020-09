El comité recibe numerosos apoyos de trabajadores, vecinos y comerciantes

0

La Voz de Galicia

VIVEIRO / LA VOZ 26/09/2020 21:45 h

A lo largo de toda la jornada de este sábado los trabajadores encerrados en ambos consistorios recibieron muestras de apoyo y obsequios de compañeros de trabajo, de vecinos a título particular y también de comerciantes. Como muestra, una tarta de gominolas con carteles en los que se podía leer: "Alcoa non se pecha" y "Moito ánimo". Minutos antes de las 21.00 horas, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, uno de los trabajadores encerrados en el consistorio de Viveiro, no tenía conocimiento de ninguna novedad sobre las negociaciones.

En la Casa do Concello de Xove tampoco había novedades sobre esa hora. En la plaza de ese ayuntamiento continuaban mostrando su apoyo al comité una representación de trabajadores, mientras que en las redes sociales se organizaba una quedada de apoyo. Los regidores de Xove y Viveiro pasaron parte de la jornada con los trabajadores encerrados.