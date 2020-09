0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

viveiro/la voz 24/09/2020 19:39 h

Mi nombre es Deva, tengo 21 años y me pongo en contacto con este medio para visibilizar mi experiencia como posible covid-19. A continuación expongo mi caso.

Este pasado día 22 de septiembre empiezo a encontrarme mal con dolores de garganta, cabeza y malestar general; no le doy importancia y dejo pasar el día a ver si me voy encontrando mejor.

Al día siguiente por la mañana me ducho y parece que estoy mejor hasta que avanza la mañana y cada vez mi estado de salud empeora, teniendo ataques de tos, dolores de espalda, rigidez en el cuello, debilidad y los síntomas que tenía anteriormente; tras verme así, mi pareja y mi suegro deciden llevarme al centro de salud donde vivimos y donde me atienden como posible caso de covid-19 manteniéndome aislada en una consulta donde me atienden con las medidas oportunas y me realizan un test rápido con resultado negativo y donde me informan que debido a mis síntomas, debo realizarme una PCR por si es un falso positivo y debo estar en cuarentena y aislada. Me informan que para realizar la PCR me llamarán y que debido a carecer de coche, carné y de personas de mi entorno que no sean de riesgo, me la realizarán en casa; hasta ahí todo bien, hasta hoy 24 de septiembre en el que recibo una llamada a la 8:15 informándome de que tengo que ir al hospital a hacerme la PCR.

Vivo en Viveiro y le explico mi situación informando que estoy en cuarentena preventiva y mi indisponibilidad para poder ir, y la respuesta que me dan es que vaya en taxi pagando yo el importe; ante eso explico que no tengo recursos para costearlo ya que me encuentro en paro sin ningún tipo de ingreso y me informan que vaya en autobús (un poco incongruente si estoy en cuarentena); tras esta información decido colgar y llamar al ayuntamiento a ver si encuentro alguna solución, allí la respuesta es, «no tenemos competencias, te pasamos con servicios sociales»; hablo con ellos y me informan que claro que ellos no me pueden dar ninguna solución, que claro que tendrían que hacer un estudio de mi situación (ninguna solución a corto plazo).

Hablo con mi madre en mi desesperación y me dice que llame al 112 y a la policía, me decido a llamar en primer lugar al 112 y me informan de que no tienen competencias tampoco, así que llamo a la Guardia Civil y expongo mi caso y me informan que me entienden y que obviamente si me ven por la calle y estoy en cuarentena pueden multarme y que ven una incongruencia que vaya en trasporte público a hacer la PCR, que intente llamar al centro de salud que ellos no me pueden ayudar en nada.

Llamo al centro de salud, informo que el día anterior estuve allí, explico todo y me dicen que llame al hospital, adonde habíallamado previamente y que lo que ellos digan. Vuelvo a llamar al hospital y me dicen con otras palabras que me busque la vida, que si eso me lleve el abuelo de mi pareja de 76 años, grupo de riesgo, a hacerme la prueba que no pasa nada. Me quedo estupefacta, ya que en el centro de salud me informan de que si es grupo de riesgo o mayores de 65 no pueden llevarme y no voy a poner en riesgo ni a exponer a las personas de mi entorno a un posible contagio.

Tras esto me vuelvo a poner en contacto con el hospital para informarles que no puedo acudir y me dicen claramente ,«cuando te pueda traer alguien, avisa»; en fin, una serie de incongruencias en plena pandemia por el covid.

Firma: Deva Lorenzana