Míriam Bermúdez volve pedir que se eliminen as homenaxes a Pedrosa Latas

VIVEIRO / LA VOZ 21/09/2020 05:00 h

A concelleira do BNG de Viveiro, Nuria Bermúdez, solicitará no pleno que se retire «toda homenaxe fascista do Chao en Celeiro», en execución da Ley de Memoria Histórica. E lembraralle á alcaldesa, María Loureiro, que xa fai un ano o BNG o solicitou, «máis aínda seguen alí os recoñecementos públicos cara o falanxista Pedrosa Latas», polo que reiterará que se corrixa esa situación.