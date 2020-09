La clase de viento en el Conservatorio de Viveiro, a tres metros y con mampara

0

17/09/2020

«Agora mesmo estamos mirando todas as ventás, porque é un edifico vello, para que abran e cerren ben e se poida ventilar. Aparte, revisamos as zonas comúns, as aulas, o tema das máscaras... Temos de todo!». Antonio J. Álvarez, director del Conservatorio Profesional de Música de Viveiro, que recibió el curso anterior a 251 alumnos de A Mariña y Ortegal, concretó ayer en qué punto de desarrollo está la adaptación del centro, en instalaciones y funcionamiento académico, de cara al inicio del curso el 23, de forma escalonada como ya es habitual en el mismo. «Estamos enfaneados xa na confección de horarios —añadió— porque a problemática do conservatorio é moi grande. Son moitas clases individuais, outras colectivas, houbo que desdobrar aulas, aumentar horarios...». Una de las complejidades se produce en las clases individuales de instrumentos de viento, sin mascarilla solo en el preciso momento de tocar: «Entre alumno e o profesor tres metros de distancia. De feito, as clases de coro e canto tamén houbo que dividilas. Como as inviduais de vento non son moi grandes, o que fixo o Concello foi comprarnos unhas mamparas de 1,80 metros de alto para que, se hai unha emisión de aire, esta choque contra elas».

Con respecto a las necesidades concretas de más profesorado en un nuevo curso marcado por el control de contagios de coronavirus, respondió Álvarez: «En principio non, salvo ampliacións puntuais dalgún profesor que estaba a xornada parcial. En algún caso pódese facer clase telemática; de feito, estamos agora tamén coa aula virtual porque se un chaval, por circunstancias, se confina, pódeselle dar a clase telemáticamente». «Estamos formando a aula virtual, que non tiñamos, formando ao profesorado, aparte de dotar de material para facelo», añadió. «A maioría das aulas do conservatorio son pequenas porque o ensino é individual e especializado, nese caso de ratio un alumno un profesor. En linguaxe musical, que é colectiva, metemos como moito 10 ou 11 alumnos. A de coro e banda pasa a ser catro clases diferentes». Y en coro, añade, van aún más allá de medidas estándar: «Tres metros e con máscara».

Álvarez subraya que el apoyo municipal ha sido clave: «Sentímonos arroupados totalmente e apoiados en calquera cousa que nos faga falla. Ese apoio é o que máis destaco. Todo está posto polo Concello de Viveiro. Resalto tamén o compromiso da xente para facer un protocolo estrito e ben feito, como fixo a xefa de estudos Beatriz Vale, que foi a artífice do protocolo, ao que lle dedicou moitas horas para que estivera na nosa páxina web o 1 de setembro». Las clases, indica, también finalizarán diez minutos antes, para la desfinfección. «Agradécese o control», agrega.

Este año, comentó, se percibe incluso un incremento de matrícula en primer curso. «A veces, cando hai unha problemática na sociedade prímase a formación. Os pais buscan que os fillos estean formados; pasou máis veces. É un ensino regrado que conduce a un título», argumenta.

El aula de adultos

Otro cambio: «Grazas a un convenio co Concello, adultos reciben aquí clases de linguaxe musical e coro e, aparte, co profesor contratado. A normativa obriga a sacar eses alumnos do centro; non poden estar aquí porque a súa non é formación reglada. Optaron por non facer matrícula ainda». Se reunirán a fin de mes.