Una semana útil, necesaria y clave para poner a punto los institutos

La Voz de Galicia y. garcia

viveiro/la voz 16/09/2020 05:00 h

Pasados tres días de la primera «prueba de fuego» con Infantil y Primaria, ahora toca el turno de Secundaria. Con el inicio de curso aplazado por Educación en los institutos, con respecto a la fecha inicial que iba a ser este miércoles 16, esos centros de A Mariña cuentan con una muy bienvenida semana extra para adaptar su organigrama de funcionamiento e instalaciones a la «nueva normalidad» en materia de enseñanza. El covid marca las reglas este año, evidentemente.

Algunos institutos de la comarca han solicitado a la consellería profesorado para poder llevar a cabo el desdoble de aulas, ya que en determinados casos el espacio es muy limitado, teniendo en cuenta las necesidades actuales. Están a la espera, dicen, de conocer la respuesta del Gobierno autonómico. Mientras, ultiman otro tipo de acciones (mediciones, cartelería, circuitos de entrada y salida, limpieza...) con el fin de tener todo a punto, en la medida de lo posible, para el 23.

IES María Sarmiento (Viveiro), con casi 800 alumnos: «Todo está previsto en función de si nos dan 4 profesores»

Amás alumnado, sin analizar las instalaciones, es lógico pensar que la reorganización de un instituto sea más compleja a la hora de aplicar los protocolos del covid. Un ejemplo, en el de más volumen de matrícula en A Mariña: el IES María Sarmiento de Viveiro. Tuvo unos 750 estudiantes el año pasado y en el nuevo curso prevé más, rozando los 800 (los plazos siguen abiertos), como informa la directora Elena Pérez Inés. Han solicitado cuatro profesores más, «para garantizar el confort y la seguridad del alumnado», y aguardan una respuesta positiva por parte de Educación. Aunque, señaló, la falta aún de noticias (ayer a mediodía) al respecto condiciona el camino a trazar en esta última semana, clave: «Intentaremos cumplir de la mejor manera que podamos. Depende de lo que nos concedan. Todo, más o menos, está previsto en función de esa petición». «Necesitamos hacer desdobles porque hay aulas en las que no caben los alumnos, incluyendo el hecho de tener que poner mamparas, porque no tenemos tantas grandes. No podemos exceder de 25 por aula». Volvieron a medirlas estos días: «Una cosa es medirlas y otra cosa disponer mesas y sillas, tienes que tener en cuenta columnas y que el alumno no esté ni al lado de un armario ni de una puerta». «Hemos aprovechado todo, aulas de plástica, música, la de ordenadores... también reutilizamos el salón de actos y la biblioteca. Son para desdobles. Y refuerzo, porque también tenemos alumnado con necesidades especiales. Y hubo que buscar otra aula de aislamiento, que tiene que tener ciertos requisitos», añade. Ya solo colocar la cartelería necesaria no es tarea sencilla, ya que «son muchas señalizaciones porque es un centro con cuatro edificios», enfatiza Elena Pérez. Algunos institutos de la provincia, al parecer, optaron por llevar a cabo turnos de clases, unos de mañana y otros de tarde. Al respecto, la directora del María Sarmiento lo descarta: «Las actividades de fuera del centro deberían también adaptarse, pero es imposible porque no hay un consenso». Por último, añade que en Electromecánica de Vehículos y Automoción habrá «clases semipresenciales» y que en el comedor prevén usar mamparas, aunque también están pendientes, dijo, de poder utilizar espacios anexos al mismo.

IES Monte Castelo de Burela: «O traballo estes días foi moi intenso pola readaptación ao protocolo»

Este es el segundo curso como director del IES Monte Castelo de Burela (con unos 400 alumnos y enseñanza de adultos) de Alberte Rodríguez. Ayer a mediodía describía su situación, a una semana para comenzar clases. La rotulación y material preciso de las instalaciones está prácticamente listo, dijo. «Realmente —concretó— estamos á espera da contestación á solicitude de profesorado que fixemos a Educación, porque dependemos diso para organizar. Por exemplo, no tema de horarios, estamos paralizados». Y añade: «Necesitamos un desdobre. Nun grupo temos máis alumnado do que nos entra nesa aula e de dous grupos facemos tres. Iso implica un aumento de horas. Tamén temos un programa de atención á diversidade, de mellora do rendemento academico, e son 20 horas máis. Por iso, solicitamos dous profesores, para reducir o número de alumnos e que nos collan nas aulas. Sen saber se os imos ter ou non, non podemos facer o reparto de materias». Además, comenta: «En agosto estivemos preparando o protocolo según as instruccións do 22 de xullo (...) e o 31 de agosto houbo modificacións, co que tivemos que volver a ver o reparto de espazos e a capacidade das aulas se reducía. Foi un traballo moi intenso». Rodríguez insta a los padres a consultar la web del centro y utilizar Abalar Móvil.

IES de Foz: «La disposición del centro, que era una complicación, ha sido ahora ventaja»

En el IES de Foz se aprecia que, según el perfil físic del centro, puede haber «ventajas» a la hora de realizar la correspondiente adecuación al protocolo del covid. Así lo afirmaba ayer a mediodía el propio director, Nicolás Asensio, quien ve positivo el aplazamiento del inicio de clases: «Estamos pendientes de los últimos flecos y trabajando en la adaptación. Esta semana nos vimos muy bien porque vamos a finalizarla al protocolo. A mayores, sirve para reunirnos con las familias de los alumnos de ESO, de forma escalonada y con un familiar por alumno». En lo que se refiere a matrícula del curso 2020-2021, «esperamos tener aproximadamente el mismo número que el curso pasado, unos 500», dijo. «La disposición del centro, que normalmente era una complicación con tantos edificios, entradas y salidas, ha sido una ventaja. Además, podemos situar los grupos con metro y medio de distancia, en todas las aulas, y sin perder otros espacios», añade. En su caso, también solicitaron un profesor «a mayores», apunta. Sobre Hostalería: «El departamento está acabando de analizar algún protocolo para hostelería profesional y de centros de hostelería. La cocina va a funcionar muy parecido al protocolo de cualquier restaurante pero también con distancia, agrupados por cursos y servir todo emplatado».