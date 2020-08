La Policía Local de Viveiro tramitó once denuncias en la noche de sábado a domingo por varias infracciones

0

La Voz de Galicia

viveiro/la voz 17/08/2020 05:00 h

En la noche del sábado al domingo, la Policía Local de Viveiro levantó once denuncias por diferentes infracciones, sobre todo en el casco antiguo: fumar en vía pública sin distancia, no usar la mascarilla obligatoria, consumo de alcohol en vía pública y por parte de un menor y de ley de seguridad ciudadana. También señalaron que hubo momentos de cierta aglomeración de gente en las calles del casco. Los agentes también actuaron al ser avisados de una pelea en Covas y por daños en varios coches en Cantarrana, aunque no pudieron dar con el sujeto que los ocasionó, señalaron.