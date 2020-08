La organización del Resu: «Nos apena este cambio de opinión y decisión final, la cual no compartimos»

0

viveiro/la voz 12/08/2020 20:47 h

La organización del Resurrection Fest Estrella Galicia XS reaccionó así esta tarde públicamente nada más divulgarse la decisión municipal sobre el festival viveirense: «No entendemos para nada la decisión, cuando estamos proponiendo la alternativa cultural más segura que se pueda hacer hoy en día, y cuando se llevan realizando eventos similares durante meses en toda España con todas las medidas». «Nos apena este cambio de opinión y decisión final, el cual no compartimos en absoluto, y no entraremos a valorar los motivos por los cuales se ha tomado», añaden, subrayando a la vez que «queremos seguir manteniendo una buena relación con el Concello de Viveiro». «Pese a no compartirlo, lo acatamos», indicaron en redes sociales este miércoles.

Además de dicha nota, también el propio director Iván Méndez subrayó a La Voz que los festivales Fest Galicia se están realizando «sen problema» y es un «formato que se está facendo en toda Galicia e España, con totais garantías, algúns xa se celebraron» y «en ningún se demostrou que houbese un brote», dijo. Defiende, además, que «nós íamos un paso máis alá en medidas sanitarias e ía ser o evento con maiores garantías que se fixera nunca na Mariña». Por ello, tildan de «inxusta» la decisión. Tanto Méndez como la organización a los fans subrayan el «ejemplo de civismo» que ha identificado a su público. «Siempre», recalcan.

Su intención «no era más que revitalizar A Mariña», añaden. Méndez, por su parte, dijo que la cancelación afectará a los más de 42 «proveedores de Viveiro» y que también perjudicará a la hostelería, para los que «supone un duro golpe», indica la nota.

La organización señala que «el Resu online sigue en pie». Será el 28 y 29 de este mes de agosto.