Mejoras en la carretera provincial LU-6606 en Viveiro

VIVEIRO / LA VOZ 01/08/2020 12:15 h

El Concello de Viveiro informó de los trabajos que se realizan en la carretera provincial LU-6606 para mejorar la seguridad viaria de vehículos y peatones. "En concreto, a brigada de obras da Deputación, a instancias do Concello, realiza labores de repintado e instalación de nova sinalización no vial, que conecta a LU-862 Viveiro-Ribadeo coa parroquia de San Julián de Faro, ao seu paso pola praia de Area. Esta actuación da resposta a unha demanda veciñal, xa que a estrada é moi transitada e necesitaba unha renovación para mellorar a seguridade do tráfico", explican desde el Ayuntamiento.

"Ademais deste repintado, o Concello de Viveiro acomete diferentes actuacións de mellora que se prolongarán ata setembro en viais do municipio e rotondas, ademais doutros traballos dirixidos a mellorar o tráfico de vehículos e peóns. Varios camións da Deputación de Lugo están traballando en Viveiro, a disposición do concello, para adecentar diversas zonas e facer labores de bacheo, tanto no casco urbano como nas parroquias", puntualizan.