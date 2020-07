Viveiro suspende la romería de Naseiro

En el Naseiro del año pasado, en protesta por la prohibición de la Baixa do Landro, romeros y miembros de la comisión escenificaron el entierro de uno de los símbolos de Naseiro, la Romaxe do Bo Xantar

27/07/2020

Era un secreto a voces, debido a las restricciones por el coronavirus, que este lunes por la tarde ha confirmado el Concello de Viveiro: la pandemia obliga a suspender la romería de Naseiro. Señalan las autoridades locales que ha sido una decisión «adoptada coa comisión, considerando que é o mellor e máis axeitado tendo en conta a situación actual».

Aclara el ejecutivo viveirense que no lo ha comunicado hasta ahora porque el Concello, «ao non ser o organizador da festa, non podía suspender a súa celebración directamente, pero si tiña competencias para non autorizar a súa celebración». De cómo estaban las cosas y de que no se iba a celebrar da fe el Concello cuando explica que, a menos de un mes de la romería, «polo momento non había nada tramitado, porque estaba todo falado e consensuado coa Comisión, á espera de valorar a evolución da situación e adoptar unha decisión ao respecto».

Aprovechan las autoridades municipales para anunciar que «presentarán próximamente a programación alternativa que se deseñou para o mes de agosto, dacordo coas medidas e limitacións establecidas polas autoridades competentes e a nova normalidade».

Desde el Concello dicen «lamentar profundamente que este ano non sexa posible celebrar unha das festas locais máis representativas e agarda que o vindeiro ano poida novamente desfrutar con máis ganas e ilusión». Además de «agradecer á comisión de festas o traballo realizado», el gobierno municipal también expresa su «apoio a todas aquelas persoas que se verán prexudicadas, non só polo que o Naseiro significa a nivel festivo e de ocio, senón tamén dende un punto de vista económico, polas consecuencias da súa suspensión».