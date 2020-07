Los 300 alumnos que harán la selectividad desde el martes en Viveiro traerán su comida y su bebida de casa

0

La Voz de Galicia

Mondoñedo / La Voz 06/07/2020

Los más de 300 chavales que a partir de este martes, 7 de julio, realizarán la ABAU (Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade) en el IES Vilar Ponte de Viveiro traerán su comida y su bebida de casa. Así lo contempla el Protocolo da ABAU 2020 en Galicia, elaborado por la Comisión Interuniversitaria Galega (CIUG), que incluye las normas que deberán cumplir las comisiones delegadas como consecuencia del coronavirus. «Cando se fixo o protocolo a situación [por la pandemia del covid-19] era moi mala e nós tiñamos unha orde ministerial de que había que celebrar as ABAU antes do día 10; polo tanto estabamos en disposición de celebralas coa situación que había naquel momento, e no que as cafeterías e os bares estaban pechados», apuntó el delegado del rector de la USC en la CIUG, Celso Rodríguez, que este lunes ultimaba los detalles de la celebración de las pruebas.

La orden de cierre de A Mariña aprobada por la Consellería de Sanidade y publicada este domingo por el DOG dio luz verde finalmente a la celebración de la ABAU en Viveiro. Con todo, los alumnos de Ortigueira se trasladarán al campus de Esteiro, a Ferrol, para realizar los exámenes; mientras que los del IES Plurilingüe San Rosendo, de Mondoñedo, que generalmente se examinan en el campus de Lugo, acudirán finalmente al Vilar Ponte. «A nosotros nos viene mejor Lugo por una cuestión de proximidad aunque pertenezcamos a la misma comarca. Y en Lugo no hay ningún caso. Los chavales están nerviosísimos», apuntó esta mañana la directora del instituto mindoniense, María José Cuesta.