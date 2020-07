Lanzan una campaña para hacer Viveiro más accesible a las bicis

«Non hai un só día que saía e non me sinta acosado»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia I. DÍAZ ROLLE

VIVEIRO / LA VOZ 04/07/2020 16:34 h

A Mariña ha cogido con ganas la desescalada. También en el ámbito deportivo. «Nas tendas de bicis din que é unha pasada o bum que houbo despois do confinamento, que están vendendo máis que nunca», relata Santi Chao, uno de los viveirenses y usuarios de bicicleta que han querido aprovechar esta circunstancia para lanzar una iniciativa en redes sociales que ayude a hacer la ciudad más amable con los pedales.

«Viveiro en Bici» cuenta 300 apoyos en Facebook y casi 200 en Instagram. Santi Chao y «outras catro ou cinco persoas relacionadas co mundo da bici» son los impulsores de una iniciativa que el BNG llevará a pleno la próxima semana. «Eu ía nas listas do BNG, pero presentámolo a tódolos grupos porque entendemos que este é un tema apolítico que debemos sacar adiante entre todos», matiza.

Chao es un gran aficionado al ciclismo que ha hecho pruebas por todo el mundo. Por eso compara. Y cree que Viveiro sale perdiendo. «Nos principais núcleos de poboación non hai lugares cómodos para ir en bici, non hai un só día que saía e non me sinta acosado ou leve un susto. Levo moitos anos viaxando, e vendo o que hai por Europa, o integrada que está a circulación en bicicleta, chámame a atención que en Viveiro non haxa nada, porque noutras localidades da Mariña si que polo menos teñen un pequeno carril bici», cuenta.

«Sostible, ecolóxico e saudable»

Desde «Viveiro en Bici» reivindican que es un medio de transporte «sostible, ecolóxico e saudable» al que hay que ayudar a convivir mejor con los vehículos motorizados: «Sería importante que pouco a pouco se vexa algún avance. Que haxa uns sinais ou marcas nas estradas que axuden a convivir e respectar».

«Os tres principais núcleos de poboación son chans. Sería fácil comunicalos se hai vontade», finaliza.

«Miramos hacerlo en el paseo, pero no se dan las distancias», revela la alcaldesa

La alcaldesa, María Loureiro, no tuvo reparos en admitir que el carril bici es una necesidad para la ciudad, aunque muy compleja: «Viveiro necesita un carril bici, pero es muy difícil. Voluntad política, la hay, pero no solo es cuestión de eso».

Respecto a la moción que presentarán los nacionalistas la próxima semana, afirma que se analizará «punto por punto», aunque hay algunos que no considera viables. No en vano, la proyección del carril bici ya entrara en el debate de los presupuestos del 2017: «Llegamos a reunirnos con Costas para hacer un tramo en el paseo marítimo, pero nos dijeron que no se cumplen las distancias. Se pueden hacer cosas para primar a los ciclistas y las estudiaremos. En la zona portuaria, desde el Casino a Celeiro podría hacerse».

Al respecto de la problemática del paseo, Santi Chao cree que, si los vehículos respetan la velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, es posible dar prioridad a los ciclistas «sen risco nin ralentizar aos coches» en el carril central de la carretera.