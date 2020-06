Dos campamentos de verano para 108 niños en Viveiro

0

VIVEIRO/ LA VOZ 25/06/2020 16:54 h

Del martes 30 de junio al lunes 6 de julio podrán presentarse las solicitudes para los dos campamentos de verano organizados por el Concello de Viveiro. Se celebrarán en el pabellón del colegio Lois Tobío, de 8.30 a 14 horas, «co obxectivo de favorecer a conciliación da vida familiar e laboral». Para niños nacidos entre los años 2008 y 2016, ambos incluidos, están programados dos turnos, del 8 al 31 de julio y del 3 al 28 de agosto, de 54 plazas en cada uno. «Para garantir a seguridade das nenas e nenos participantes, manterase a distancia establecida e o traballo será en grupos reducidos», además de cumplir «todos os protocolos recomendados polas autoridades sanitarias» en la prevención del coronavirus, explica la alcaldesa María Loureiro.

En cada turno se reservarán 5 plazas para chavales con discapacidad igual o superior al 33 % y otras 5 para familias en situación de vulnerabilidad. Progenitores o tutores de los niños podrán elegir cuál de los turnos prefieren. Si se cubren todas las plazas en uno, «atendendo á orde de inscrición, automaticamente quedarán adscritos á outra quenda, sempre no caso de quedaren prazas vacantes», señalan las autoridades locales. Y si la de agosto no se completase, podrían participar asistentes a la primera.

Podrán optar quienes lleven al menos un año empadronados en Viveiro y el nivel de renta anual de la unidad familiar no podrá superar los 49.920 euros, pero se incrementará un 15 % si son monoparentales o numerosas. La selección priorizará a los hijos de familias donde los dos padres «teñan vixente unha relación laboral no prazo de presentación de instancias ou estén realizando un curso do plan de formación impartido dentro da formación para persoas desempregadas das distintas administracións públicas». En caso de separación, divorcio o familias monoparentales, ese criterio se aplicará a quien tenga a su cargo al menor.

Durante los campamentos tratarán de «cubrir a nivel pedagóxico este tempo de lecer facilitando unha alternativa de ocio saúdable, fomentando o xogo, o deporte, a expresión artística así como os valores de convivencia e respecto entre iguais». Desde el Concello añaden que consistirán en actividades lúdicas, como manualidades, talleres de residuos, juegos cooperativos y actividades deportivas, entre otras.

«No Concello somos conscientes das dificultades das familias para conciliar no actual contexto de crise sanitaria, polo que decidimos celebrar os campamentos», señala la regidora viveirense. Recalca que debido a la crisis generada por la pandemia, «é necesario, máis que nunca, ofrecer un recurso lúdico para os nenos e nenas, así como unha alternativa segura para as familias, que necesitan seguir cumprindo coas súas obrigas laborais».