El Concello de Viveiro recomienda no bañarse en la playa de Celeiro

En el 2019 vecinos de Celeiro impulsaron varias protestas reclamando la mejora de la ría, y debido a la recomendación de no bañarse en su playa por la presencia de e.coli en sus aguas

Viveiro / La Voz 03/06/2020 15:54 h

Por orden de la Consellería de Sanidade, el Concello de Viveiro informa a los vecinos que no se recomienda el baño en la playa de Celeiro durante un período temporal de quince días. La medida viene motivada por los resultados obtenidos en una preanalítica realizada por el Sergas dentro de la Campaña de Control das Zonas de Baño, y en cuyo resultado «superou nunha pequena porcentaxe os parámetros establecidos», según afirman desde el Concello. «As augas cun resultado de ata 1.000 e.coli considéranse aptas para o baño, sendo o resultado desa analítica de 1.100», continúa la misma fuente.

Durante la campaña de verano, que comienza a mediados de junio, y ante un resultado como este, Sanidade realiza una contraanalítica a los dos días, y si el resultado es favorable no afecta al baño. «Neste momento, como os resultados foron obtidos nunha pre-analítica fóra da campaña de verán, a consellería non realiza esa segunda proba aos dous días e o concello debe advertir que non se recomenda o baño durante un periodo temporal de quince días», concluyen.

Este miércoles, el Concello de Viveiro indica que tomará muestras en tres puntos diferentes de la zona de baño de la playa de Celeiro para realizar una analítica propia y realizar así un control de las aguas; debiendo mantenerse, en todo caso, la recomendación de no bañarse hasta que la consellería realice unas analíticas nuevas.