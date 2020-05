Viveiro estudia este lunes medidas para regular el uso de las playas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

VIVEIRO / LA VOZ 24/05/2020 21:27 h

En aplicación de la fase dos del plan para la transición hacia una nueva normalidad, el Concello de Viveiro informó este domingo que el registro general del consistorio funcionará de manera presencial mediante cita previa (982 560 128, entre las 9 y las 14 horas) a partir del 1 de junio. «Asimesmo dende ese día tamén se reanudará a atención ao público de maneira presencial nas oficinas municipais para a realización de trámites administrativos unicamente nos supostos nos que resulte imprescindible». Se acuerda el levantamiento de la suspensión de la celebración de las sesiones de los órganos colegiados.

«Os grupos deben ser de un máximo de 15 persoas, excepto no caso de persoas convivintes», explican: «Acórdase permitir o uso das praias do termo municipal de Viveiro para o tránsito, permanencia e a práctica deportiva, profesional ou de recreo, mantendo unha distancia mínima de dous metros ou, no seu defecto, medidas alternativas de protección e cun máximo de 15 persoas por grupo. Tendo en conta que a tempada alta de uso das praias neste Concello se encadra do 1 de xullo ao 31 de agosto, durante a cal se abren os servizos existentes en cada unha das praias (duchas, aseos, socorristas...), estes servizos permanecerán pechados durante a fase dúas», explican desde el Concello, donde este lunes 25 abordarán cómo regular el uso de los arenales.

Recuerdan que este lunes se levanta la suspensión de la celebración de los matrimonios civiles, con aforo restringido, y se acuerda reabrir las fuentes públicas, pero solo para recoger agua, no para beber directamente. Desde el Concello también recuerdan que "as persoas de ata 70 anos poderán pasear e realizar actividade física non profesional en calquera franxa horaria, a excepción da comprendida entre as 10.00 e as 12.00 horas e entre as 19.00 e 20.00 horas, que queda reservada para os maiores de 70 anos e as persoas vulnerables ao covid-19. Esta liberdade de franxa horaria, coa excepción referida, será tamén de aplicación aos paseos con menores de 14 anos, que agora tamén poderán ir cos dous conxúxes" y, entre otras, medidas, inciden en que "o límite máximo de persoas nos velatorios será de 25 persoas en espazos ao aire libre ou 15 persoas en espazos pechados, sexan ou non convivientes. A participación na comitiva para o enterramento ou despedida para cremación da persoa falecida restrínxese a un máximo de 25 persoas, entre familiares e achegados".