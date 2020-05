O BNG de Viveiro pide reforzar a área económica e social do Concello

O BNG tamén pide que se reforce o servizo de limpeza municipal xa que a necesidade de desinfección vaise prolongar no tempo por mor do coronavirus

La Voz de Galicia Lucía Rey

viveiro / la voz 20/05/2020 15:49 h

Que no Concello de Viveiro só haxa unha interventora un día á semana e que máis de media ducia de postos de traballos relacionados cos servizos e a promoción económica ou a contratación estean sen cubrir «é totalmente insuficiente», segundo afirmou este mércores a voceira municipal da formación nacionalista durante a presentación, mediante de video conferencia, da proposta do Bloque para os orzamentos municipais do 2020. Tras destacar que a estas alturas o Goberno local non fixou a data do pleno no que será debatido o proxecto económico nin enviou á oposición ningún documento para o seu estudo, Miriam Bermúdez deu cunta dunha ampla batería de propostas cuxo principal obxectivo sería «ofrecer unha mellor atención e unha mellor calidade» nos servizos que se prestan a veciños e a empresas, especialmente pola crise do covid-19. Ademais de reforzos para xestionar a área económica, pide, entre outros, reforzos para a social, e xestión de axudas en campos como o das telecomunicacións.

Reforzar os servizos municipais de limpeza posto que as tarefas de desinfección polo coronavirus se van prolongar, investir na web do Concello ou favorecer a mobilidade sostible con carrís bici ou aparcabicis son algunhas das medidas que, segundo o BNG, o Concello de Viveiro debería impulsar nos orzamentos do 2020. «Nesta crise quedou de manifesto a importancia das telecomunicacións, e é necesario que a web municipal cubra as necesidades actuais, divulgue información importante ou facilite que a veciñanza realice xestións de maneira dixital», sinalou a voceira. A formación presentará unha moción para que, entre outros, a Xunta impulse un plan de reactivación económica, e se inste á FEGAMP a esixir a derrogación da chamada «lei Montoro» para que os concellos podan mobilizar os seus recursos económicos.