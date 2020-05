Viveiro pagará con 400.000 euros las tres primeras cuotas de sus autónomos

0

La Voz de Galicia J.A.

VIVEIRO / LA VOZ 03/05/2020 14:13 h

Los autónomos de Viveiro tendrán una ayuda sustancial cuando se levante el estado de alarma y puedan reanudar su actividad, ya que el Concello de Viveiro les abonará las tres primeras cuotas de autómono (283,31 euros mensuales). A ello se destinará 400.000 euros. Se trata de una de las once medidas del plan de reactivación económica que esta mañana de domingo presentaron la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, y el portavoz de Por Viveiro, Bernardo Fraga. El plan es fruto del consenso al que tras varias reuniones en las últimas semanas llegaron ambos partidos. Se trata, además, de actuaciones que son viables tanto económica como jurídicamente, no una mera declaración de intenciones, y que por lo tanto se van a llevar a la práctica en su totalidad, un aspecto en el que incidieron ambos. Otras de las medidas consiste en bonificar las tasas que se deben pagar por las terrazas. En este caso, el Concello irá más allá y, en caso de que Portos o Costas no exima de pagar las suyas, también las compensará a sus titulares. En total, a esta acción destinará unos 40.000 euros.

Otros de los puntos se refieren a aspectos sociales y, por ejemplo, a incrementar la colaboración con las asociaciones de comerciantes, con una subvención para que puedan realizar nuevas campañas.

En total, el plan supondrá que el Concello de Viveiro movilizará medio millón de euros, para lo cual como primera media deberán aprobarse unos prespuestos municipales de emergencia. Tanto María Loureiro como Bernardo Fraga creen que podría hacerse ya en mayo. A continuación se articularán las fórmulas legales para que el dinero llegue a todos los beneficiarios.