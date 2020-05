Personal del concello empezará a reincorporarse mañana a su puesto en Viveiro

0

viveiro / la voz 02/05/2020 22:39 h

El Concello de Viveiro elaboró un protocolo para la reincorporación presencial a los puestos de trabajo del personal municipal a partir de mañana, lunes, «co obxectivo de facelo de forma gradual e tendo en conta o escenario actual no que se están a producir pequenas flexibilizacións no confinamento e coa previsión do comezo da denominada desescalada», explican desde el concello.

«A partir do luns incorporaranse aos seus postos de maneira presencial os traballadores dos servizos da brigada de obras e de vixiancia urbanística. Os traballadores do servizo de parques e xardíns recuperarán tamén a súa xornada e tarefas habituais e os conserxes das instalacións municipais que permanecen pechadas acudirán presencialmente aos seus postos de traballo para a revisión periódica e realización do mantemento básico. En canto aos servizos administrativos, mantense o traballo telemático, establecendo a incorporación presencial de forma progresiva», indican.