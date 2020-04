Hipotecadas por el coronavirus: «Tenemos que pedir un préstamo para impuestos»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Lucía Rey

VIVEIRO / LA VOZ 05/04/2020 14:36 h

En el 2015, Ana Gómez Martínez y Rocío Otero Graña abrieron en Viveiro Versus, un comercio de moda que funcionaba muy bien. En el 2019, las emprendedoras firmaron un crédito para pagar la reforma del local. Incluso habían contratado a una trabajadora, Justi. Pero todo cambió la semana del 9 de marzo. «El lunes y el martes se vendió normal, el miércoles casi nada y el jueves y el viernes nada porque la gente ya tenía miedo a salir a comprar por miedo a contagiarse, y sobre todo ropa. Que nos mandasen cerrar era como algo inevitable», explica Gómez. La siguiente sensación fue de incredulidad. «No nos creemos que esto esté pasando», cuenta que pensaron. Días más tarde su gestor, David Gómez, las llamó para indicarles que tenían que hacer un ERTE.

«Estamos súper preocupadas. Ves que tienes un préstamo súper grande del año pasado y que ahora tienes que pedir otro para pagar impuestos y gastos fijos, y eso que el casero nos condonó el alquiler, lo que supone una ayuda muy grande», indica Ana. Cree que las medidas del Gobierno no van a ser efectivas para muchos autónomos. «Este mes ya tuvimos que pagar 800 euros de autónomos más la Seguridad Social de la trabajadora, más las retenciones de alquiler», pone como ejemplo, y apunta: «Ves que cuando abras la tienda, que no va a ser antes de mayo, vas a tener un montón de recibos que realmente has pospuesto. Todo lo que tenías que pagar en tres meses lo vas a tener que pagar cuando vuelvas a trabajar, que es cuando necesitarías liquidez para empezar a levantar el negocio».