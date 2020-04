Peixería Grallal reparte el pescado a domicilio en Viveiro

0

VIVEIRO/ LA VOZ 02/04/2020 23:26 h

«Levámoscho a casa». Basta con llamar por teléfono, hacer el pedido e indicar el domicilio de entrega. Comer productos del mar frescos siempre es saludable y tan sanitariamente seguro que los nutricionistas recomiendan consumirlos cuando menos dos o tres veces por semana. Cuando se cumple la tercera semana de confinamiento por el coronavirus, Peixerías Grallal de Covas toma la iniciativa de repartir a domicilio pescados y mariscos en Viveiro.

Conocido popularmente por Choco, el empresario José Luis Chaves regenta una pescadería que se propone contribuir a que los viveirenses se cuiden un poco más en esta crisis sanitaria llevándoles a sus casas productos pesqueros, imprescindibles en una dieta sana y equilibrada. Basta con llamar a los teléfonos 982 551 130 o 609 027 910, de martes a sábados, por las mañanas.

Peixería Grallal no solo los reparte, también asesora. «Nada, eu explícolles por teléfono o que hai, oriento á xente e recoméndolles o que se lles pode levar á casa e sen maior problema», comenta Choco. Ya tienen experiencia: «Xa o estábamos facendo entre algúns clientes que no lo pedían por unha ou razón, e queremos que toda a xente o saiba, que ninguén se prive de peixe ou de marisco por non ir a búscalo», añade José Luis Chaves.