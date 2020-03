Viveiro pecha servizos «non prioritarios» e habilita o 982 570 909 para urxencias

0

La Voz de Galicia

Viveiro / La Voz 15/03/2020 17:15 h

O Concello de Viveiro pecha servizos municipais «non prioritarios». «Consideramos que ante este estado de alarma, por responsabilidade e en aras a contribuír á minimización dos contaxios, a única medida que cabe adoptar por parte desta administración local é o peche de todos os servizos públicos non prioritarios, sinalados no propio decreto», sinalaba este domingo a alcaldesa, María Loureiro, nun bando municipal.

«Mantéñense os servizos públicos esenciais e habilítase un número de teléfono para garantir a dispoñibilidade en caso de urxencias ou necesidades inaprazables da cidadanía (982 570 909). Este teléfono será atendido polo persoal de Protección Civil, que será o encargado de comunicar á xefatura de cada departamento as necesidades xurdidas», engade.

«Deberán cumprirse todas as excepcións establecidas no Decreto desta alcaldía para postos de traballo concretos, co fin de manter os servizos prioritarios e esenciais. Durante este período encoméndase ao servizo de Protección Civil a inspección periódica destas instalacións que estarán pechadas». O personal municipal estará localizable e quenes poidan, realizarán teletraballo dende os seus domicilios.

Finalmente, o Concello de Viveiro recorda que se manterán operativos igualmente os números de teléfono da Policía Local (982 562 922) e de Protección Civil (982 570 909).