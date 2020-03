Viveiro y Xove cierran instalaciones municipales y suspenden actividades

0

VIVEIRO/ LA VOZ 12/03/2020 16:12 h

Ante la situación de emergencia sanitaria derivada del coronavirus, el Concello de Viveiro acaba de hacer pública su decisión de cerrar casi todas las instalaciones municipales y de suspender todas las actividades. Idénticas medidas ha tomado el Concello de Xove.

El Concello viveirense «decreta medidas de contención» del coronavirus siguiendo la línea de las adoptadas por la Xunta. Comenzará a aplicarlas «dende o sábado 14 de marzo, incluído, ata o 29 de marzo». Aun así, «polo momento mantense a actividade administrativa ordinaria, así como o resto de servizos municipais» no incluidos entre los que cerrará. No abrirán al público ni funcionarán «centros sociais e locais sociais, piscina, biblioteca, instalacións deportivas, teatro, conservatorio, UNED, oficina de turismo e gardería municipal». Además, «suspenderanse as actividades deportivas e culturais que estivese previsto celebrar en instalacións municipais, tanto as organizadas polo propio Concello como por asociacións ou entidades».

Y en el Concello de Xove cerrarán desde este viernes la piscina y el gimnasio municipales, el centro juvenil y el de mayores, así como la biblioteca. A partir del lunes tampoco abrirán al público el pabellón polideportivo, el salón de actos, el aula de formación, la multideportiva, la oficina de turismo, la Casa do Conserxe, las aulas del antiguo edificio consistorial, el colegio de Palmeiro... En consecuencia, desde el 16 suspenderá las actividades de las escuelas infantil, de mayores, de música, de gimnasia rítima y de natación, así como las actividades deportivas de las mañanas y los talleres de larga duración. Las oficinas administrativas del Concello mantienen su horario habitual.