A Banda da Loba presenta en Viveiro su último disco «Fábrica de luz»

c

c

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

viveiro/la voz 27/02/2020 19:44 h

Viernes 28 • 20.30 horas • Teatro Pastor Díaz • «Destacan —señalan— pola creación dun repertorio propio baseado tanto en letras da súa autoría como en musicalizacións de poetas célebres ou de escritoras contemporáneas. Todo isto, baixo un estilo ecléctico e heteroxéneo que bebe do rock, do pop, do folk...». Son A Banda da Loba, grupo femenino que llega a Viveiro por primera vez para presentar «Fábrica de luz».