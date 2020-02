Pedro Rouco, barbeiro de Viveiro: «A nosa profesión, en cousa de cinco anos, pegou un salto vertixinoso»

0

La Voz de Galicia y. garcia

viveiro/la voz 15/02/2020 05:00 h

As barberías foron, de siempre, uns dos negocios clásicos. E nos últimos anos, na Mariña experimentaron a revolución total do oficio (tamén as perrucarías), soando nomes de novos barbeiros e perruqueiros que lle dan, dende cidades e recunchos pequenos, impulso aos looks masculinos e femininos. Ademais do traballo diario con todo tipo de público, invirten tempo e diñeiro nunha posta ao día do más necesaria neste mundo tan esixente, no que as tendencias circulan a velocidade de vértigo e a búsqueda dunha imaxe singular e coidada por parte do público, cada vez máis nos homes, é moi constante. No centro de Pedro Rouco en Viveiro vaise impartir un curso para barbería este domingo 16 e luns 17 con formadores de referencia: Ismael de Mora de Sevilla e Jose Rodríguez de Vegadeo.

—Quenes son eles?

—Ismael de Mora, con Fran Aranda, acaba de vir de xira por Chile nas cidades máis punteirass [Jose Rodríguez, de Colombia]. É raro que che veñan a un pobo pero nós levamos oito formacións con eles xa. Collimos algo de confianza, e ao final brindáronnos a oportunidade de vir aquí, a Viveiro.

—Que significa poder ter aquí formadores deste nivel?

—É un luxo! Dentro do sector, agora mesmo, son dos mellores formadores que hai a nivel de España. Son os que máis demanda teñen, de feito, fan formacións e agótanse as prazas en nada. Falei con eles porque eu quería unha formación máis personalizada. Para que fose así, tiña que ser un grupo máis reducido, con poucas prazas. É máis caro, pero foi poñer o cartel e ao día seguinte xa as tiña cubertas e lista de agarda. Vamos ser seis soamente.

—Unha clase moi exclusiva.

—Si. O que pasa é que se metes máis xente, aprendes menos. Son dous formadores para 6 persoas.

—Que vos veñen a ensinar?

—Metodoloxía de traballo. De feito, Ismael de Mora está escribindo un libro sobre iso. Eles invertiron moitísimo na súa formación nestes últimos anos e por distintas partes do mundo. Eu coñecinos no ano 2017. A nosa profesión, en cousa de cinco anos, pegou un salto vertixinoso, moi grande. Hai moitísima información, todo o mundo ten o seu Instagram, co cal ves como traballa outra xente, os acabados, esíxeste moito a ti mesmo, o cliente veo... Ao ano, é raro que pasen dous meses sen facer unha formación. É unha forma de vida. Uns por outros, empurramos. É bonito enriquecer a profesión entre todos, ensinando, compartindo, etcétera.

Os formadores: o sevillano Ismael de Mora e o veigueño Jose Rodríguez con centros en Ribadeo e en Navia

O sevillano Ismael de Mora, que conta co centro The Lab Hair Studio en Málaga e Marbella, e o veigueño Jose Rodríguez, con 2Barbers en Ribadeo e Navia, forman parte xunto con Fran Aranda, quen nesta ocasión non puido vir ao curso en Viveiro, do equipo denominado Brain On, centrado en perrucaría masculina e con sé en Madrid. Dan formacións polo mundo adiante como as da semana pasada, en Chile e Colombia. En breve, no mes de marzo, Rodríguez viaxará a Londres, onde xa estivo noutras ocasións impartindo cursos. No mes de xullo tocarán máis viaxes, comenta o barbeiro de Vegado, a Los Ángeles e Nova Iorque.