Una pareja y un menor mueren en un grave accidente en la A-8 en Ribadeo

Estado en el que quedó el vehículo que chocó contra un pilar de la A-8 en Ribadeo Bomberos de Barreiros

Tres personas, un hombre, una mujer y un menor, fallecieron en un accidente de tráfico registrado este mediodía en la A-8 a su paso por el municipio mariñano de Ribadeo, según confirmaron fuentes oficiales, las mismas que también indicaron que otra persona, un hombre, tuvo que ser trasladado al HULA de Lugo por el helicóptero medicalizado de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 con base en Santiago. Según informa el 112 Galicia, se trata de cuatro miembros de la misma familia y, según varias fuentes, los ocupantes del vehículo siniestrado son al parecer son de origen extranjero. Efectivos de la Guardia Civil y de distintos servicios de emergencias continúan trabajando a esta hora en la zona donde se registró el grave siniestro.

En el 112 Galicia recibieron sobre las 12 horas varias llamadas de particulares que informaban que un vehículo se había salido de la vía y había impactado frontalmente contra un pilar de un viaducto de la Autovía del Cantábrico. Sucedió en el kilómetro 511,3, en Vilaframil, en sentido Begonte, según informaron desde la central de emergencias. Según los primeros datos facilitados por el 061 los fallecidos son una mujer de 47 años, un hombre de 54 y un menor de edad.

El accidente se registró en el kilómetro 513 de la Autovía del Cantábrico Bomberos de Barreiros

En un primer momento desde el 112 Galicia se solicitó la colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico y de Bomberos de Barreiros. Alertaron también a la Policía Local y a voluntarios de Protección Civil de Ribadeo y se informó al Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE), del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, por si fuese necesaria su intervención.

Además del helicóptero, hasta el lugar del accidente fueron desplazadas cuatro ambulancias asistenciales de soporte vital básico del 061, personal sanitario del centro de salud ribadense y una ambulancia medicalizada.