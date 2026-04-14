El acusado de matar a Enrique Bolívar volvió a Abadín para participar en la reconstrucción del supuesto crimen, pero negó su autoría
LUGO / LA VOZ
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La Guardia Civil lo trasladó primero a Ribadeo, donde apareció su coche quemado días después de la desaparición del octogenario. Apenas colaboró con las autoridades14 abr 2026 . Actualizado a las 16:58 h.
El acusado de matar a Enrique Bolívar Díaz Pardo en septiembre del 2023 volvió este martes al lugar de los hechos. El investigado por el suceso, un lucense que estaba preso por otras causas, acompañó