La Diputación de Toledo baja a 67.700 euros el precio de su barco tras más de nueve años varado en Ribadeo

José Francisco Alonso Quelle
J. Alonso RIBADEO / LA VOZ

RIBADEO · Exclusivo suscriptores

El barco de la Diputación de Toledo está en el dique seco en Ribadeo desde hace más de nueve años.
El barco de la Diputación de Toledo está en el dique seco en Ribadeo desde hace más de nueve años.

La institución desembolsó 345.000 euros para su adquisición. En la anterior licitación, convocó la subasta partiendo de 162.462 euros pero no recibió ninguna oferta

06 ene 2026 . Actualizado a las 04:46 h.

La Diputación de Toledo ha convocado una nueva subasta, la undécima, para tratar de vender el Río Uso, el barco que desde hace más de nueve años tiene varado en la marina seca del puerto

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 77% dto.
SOLO HOY 18€/año Por solo 1,5€ al mes Quiero la oferta