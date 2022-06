La discoteca se encuentra en pleno casco urbano de Ribadeo J.A.

Ribadeo era una de esas localidades que hace 20 años se prodigaban por la geografía gallega con una movida nocturna que sorprendía a propios y extraños, con pubs a rebosar que florecían como setas en cada esquina y calle. A rebufo de ese entusiasmo abrió la discoteca Futura. Pero llegó la crisis, el bajón y el cierre. Más recientemente, el covid sometió las ganas de diversión, aunque sin llegar a atrofiarlas. Y ahora, en la pospandemia, espacios como estas discotecas se revitalizan. En este contexto un joven hostelero de Viveiro, Pablo Guijarro, de 27 años, decidió apostar por Ribadeo y reabrir Futura, con una pista que supera los 550 metros cuadrados. El pasado día 11 cumplía su sueño: «Mi idea es abrir solo con eventos dos fines de semana al mes, llevando a disyoqueis o artistas famosos», avanzaba.

La noche fue un éxito. La siguiente cita iba a ser este sábado. Pero un escueto anuncio en el perfil de Instagram de Futura confirmaba que el sueño de Pablo Guijarro ha sufrido un traspié: «¡En cuanto podamos volver a abrir lo anunciaremos!», al tiempo que se bloqueaba el espacio web para adquirir las entradas.

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez (BNG), puso luz en el asunto: «Unha discoteca non é un posto de xeados». Y añadió: «Fai dous meses entereime polas redes sociais de que ía abrir de novo a discoteca Futura, coa data e a actuación, e quedeime pasmado porque nada se presentara no Concello. Dous días antes do evento presentaron documentación cunha declaración responsable. E agora anunciaban unha nova data, cando todo seguía igual». El alcalde exige que, dado el tiempo transcurrido desde la primera licencia y por los años que estuvo cerrado el local, se acredite que cumple las normativas actuales. «Paréceme ben que abra en Ribadeo. Así a nosa xuventude non ten que viaxar en coche, pero con licenza e cumprindo a lei», añade.