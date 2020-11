El púgil de Ribadeo que golpea a las puertas del boxeo profesional

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia I. DÍAZ ROLLE

01/11/2020 21:43 h

«Ponerse objetivos es limitarse. Voy pelea a pelea». Olmo de Paz Dorado (Figueras, 1997) siempre concentra todas sus energías en el próximo golpe. No le importa demasiado si alguno no es muy certero; lo importante es encontrar fuerzas para dar siempre otro más. Para el púgil crecido en Ribadeo tirar la toalla nunca es una opción. Por eso, aporrea sin descanso a sus rivales y, de paso, a las puertas del boxeo profesional. Hasta que se le abran de par en par.

Seis años después de su primera incursión en este deporte, ve más cerca que nunca alcanzar ese estatus. «Empecé a los 16 años, y a los 17 ya competía. Después de tanto tiempo en esta categoría el cuerpo me pide dar un paso más, probarme. Cuando empiezas lo ves muy lejos, pero ahora creo que tengo posibilidades», cuenta, marcado por media centena de combates a sus espaldas y un récord de 42 triunfos y solo ocho derrotas.

Y eso que se ha atrevido contra cualquier oponente. «Nunca le digo que no a nadie. Luchar es mi pasión, y cuanto mejor sea el rival, más divertido», confiesa un De Paz que aplica en cada asalto su misma filosofía vital insistente. «Noquear es muy difícil, casi nunca se gana por KO. Gana el que más puntúa. Por eso el mejor boxeo es pegar mucho y que no te peguen. Me gusta mucho moverme, no soy un gran pegador, por eso me vienen bien los combates largos, de desgaste», explica.

Con Chano Planas

Con apenas 23 años, el ribadense cuenta ya una importante trayectoria desde la primera vez que se subió a un ring en Santiago de Compostela: «Mi primer entrenador fue José Antelo, en Santiago. Probé para mantenerme en forma, y empecé a ver que no se me daba mal. Con él ya hice unas 15 o 20 peleas. Luego me fui a Barcelona, donde entrené con César Córdoba, pero allí me costó más conseguir combates. Ahora ya llevo tres años con Chano Planas, en el Planas Box de A Coruña, y es cuando más he progresado, aunque con todos aprendí».

De la mano de Planas espera dar pronto el salto al mundo profesional el peso wélter mariñano, siempre que las condiciones de la pandemia lo permitan. «El covid ha complicado mucho las cosas en nuestro deporte», añade.

Participará en una velada en A Coruña en pocas semanas

Olmo de Paz trabaja a conciencia para su objetivo más inmediato. En apenas un par de semanas participará en A Coruña en la primera velada en Galicia desde que comenzó la pandemia. Se medirá a un rival que califica de «muy duro», Aram Cruz, en una pelea de categoría neoprofesional.

El boxeador ribadense trata de hacerse un hueco en la división de menos de 69 kilos, plagada de nombres importantes en el escaparate gallego: «Es la categoría con más peces gordos de toda Galicia. Están Aram Cruz, Aarón González, que se proclamó campeón de España en el 2017, Goyo Rubio, Martín Garrote o Charly López. Contra este último no podré luchar en un tiempo porque acaba de dar el salto a profesionales, pero espero estar ahí yo también pronto y poder reencontrarnos».

El covid ha afectado bastante a su agenda: «Antes de la pandemia tenía tres peleas programadas y se cayeron todas. La que voy a tener ahora en A Coruña será a puerta cerrada, sometiéndonos a PCR y con estrictos protocolos».

«De niño era algo follonero, este deporte me ayudó»

Antes de ponerse los guantes por primera vez, ya bien entrado en la adolescencia, ni siquiera imaginaba De Paz que encontraría en el boxeo poco menos que una forma de vida: «Lo más que hacía era ver las peleas de Pacquiao cuando las echaban en la tele. Me gustaban, pero nunca había pensado en dedicarme a ello hasta que con 16 años me animé a probar, y me enganchó».

Vivir del boxeo, sin embargo, es algo que no se plantea o le parece casi inalcanzable: «En España es prácticamente imposible, no me lo planteo. Me dedico a otras cosas. Acabé socorrismo y estoy terminando también TAFAD».

Olmo escapa del prototipo de deporte violento e, incluso, indica que el boxeo le ha ayudado a ser más calmado. «De niño era algo follonero, me metía en algún lío. Este deporte me ha ayudado a canalizar la agresividad, soy mucho más tranquilo. Me paso el día dando golpes, entrenando; lo último que quiero cuando voy por ahí son problemas con nadie», resume el boxeador nacido en Figueras y afincado en Ribadeo..

Mientras persigue el reto del profesionalismo, se empeña en obedecer las instrucciones de Chano Planas. «Entreno de lunes a sábado, entre dos horas y media o tres. Lo que mande el míster, lo hago», concreta el joven deportista mariñano. «Chano me ha ilusionado, tengo muchas ganas de debutar en profesionales, y con él como técnico».